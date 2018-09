Tras los anuncios, el dólar salta 32 centavos a $ 38,32

Fotos La moneda norteamericana acumula un avance del 95,6% en el año.

Hoy 11:09 -

Tras los anuncios de presidente Mauricio Macri y del ministro Nicolás Dujovne, respecto a las medidas para efrentar la crisis económica, el dólar salta 32 centavos a $ 38,32 en bancos y agencias de la city porteña.

Cabe recordar que el viernes la divisa cedió $ 1,9 centavos para cotizar a $ 37,98, tras las subastas del Banco Central por u$s 250 millones y la declaración de apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con este resultado, el billete acumuló un avance del 35,5% en el mes y cortó con una racha de ocho subas consecutivas, en la que sumó un alza del 24,7%.

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa descendió 75 centavos a $ 36,85 en una jornada donde un clima algo más distendido y algo de oferta privada colaboraron con la estrategia oficial para recortar parcialmente la fuerte suba del dólar en la semana.

Te recomendamos: El FMI no quiere que se use el préstamo para enfriar al dólar

De esta manera, la moneda norteamericana acumula un avance del 95,6% en el año, mientras que el agosto subió un $ 8,5 y en la semana, $ 5,5. El mes estuvo caracterizado por inversores que buscaron refugio en la moneda norteamericana debido a la crisis de la moneda turca, la Lira, que impactó en los mercados emergentes y en mayor medida en la Argentina.

Sobre el final del agosto, a esa inestabilidad externa, se sumaron cuestiones internas -como la causa judicial por el supuesto esquema de pago de sobornos que involucra a funcionarios de la gestión anterior y empresarios del sector de la construcción; a desconfianza creciente en la política económica del Gobierno; y las dudas sobre el cumplimiento del acuerdo con el FMI-, que impulsaron aún más la 'fiebre verde'.

La autoridad monetaria vendió cerca de las 11 horas u$s 75 millones, a un precio promedio de corte de $ 37,6128 y con un mínimo precio adjudicado de $ 37,01. A media rueda, vendió u$s 100 millones, con un precio promedio de corte se ubicó en 37,3023 y con un el mínimo precio adjudicado de $ 37,08.

Durante los tres últimos minutos de la rueda, por último, la autoridad monetaria subastó otros u$s 500 millones, de los que se adjudicó u$s 75 millones, con un precio promedio de corte se ubicó en $ 36,9316 y con un mínimo precio adjudicado de $ 36,80. En total, vendió u$s 250 millones, equivalente al 37% de lo subastado.

El mercado reaccionó de manera positiva a la declaración del Fondo Monetaria Internacional (FMI), quien aseguró que "Argentina cuenta con el pleno respaldo y confiamos en que el fuerte compromiso y la determinación de las autoridades argentinas ayudarán al país a superar las dificultades actuales". Asimismo confirmó que está prevista una reunión para el martes con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La última rueda de la semana y del mes mostró a la divisa norteamericana operando con tendencia declinante y con un recorrido de mayor a menor en un escenario de menor tensión y con una demanda más abastecida, tanto por las intervenciones oficiales como por una leve mejora en la oferta privada.

Al contrario de lo sucedido en los últimos días, los máximos se anotaron en el inicio de la sesión cuando se registraron operaciones en $ 39, $ 1,4 por encima del cierre previo.

La temprana subasta efectivizada por el Banco Central, aunque de bajo monto, sirvió para ir acomodando la evolución de los precios con sentido descendente. La oferta privada que poco a poco acompañó, en este sentido, la estrategia oficial sirvió para mantener los precios en un escenario de menor tensión y con propensión a la baja. El volumen negociado fue de u$s 648 millones, con una caída de 13%.

Luego de la segunda subasta del BCRA, se acentuó la intensidad de los ingresos y los precios perdieron gran parte de la ganancia inicial tocando mínimos sobre el cierre en los $ 36,80, $2,20 debajo de la apertura.

En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se mantuvo operado a un promedio del 53%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 78 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo martes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario recortaron sus rendimientos, operándose la de 19 días al 63%.

En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 1.161 millones, más del 40% se pactó para septiembre con precios finales de $ 38,11 a una tasa del 41,60% TNA.

En el mercado informal, en tanto, el blue cayó $ 2 a $ 38, pero terminó agosto con un avance del 33,6%.

El "contado con liqui", por su parte, cerró este viernes con una baja de $ 1,63 a $ 37,87.

Por último, las reservas del Banco Central cedieron este viernes u$s 1.133 millones hasta los u$s 52.661 millones, por lo que acumularon en agosto una pérdida de u$s 5.335 millones.