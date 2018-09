Presentaron el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia

Fotos La ceremonia fue presidida por autoridades del Gobierno de la Provincia y funcionarios de la Nación.

El Gobierno de la Provincia junto a funcionarios nacionales, en el marco del programa integral Santiago Acompaña, “Cuidando la Vida, Nutriendo el Futuro”, presentó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) en las instalaciones del Fórum.

Estuvieron presentes el vicegobernador de la Provincia, José Emilio Neder; jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez; director nacional de Gestión y Desarrollo Institucional SENNAF del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Coordinador del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, Dr. Guillermo Badino; ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif; ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif; ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur; ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai; intendenta de la Ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes, entre otras autoridades.

Cabe destacar que dicho plan se lanzó con el propósito de sensibilizar a la población general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia.

Además de mejorar la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva, poniendo a disposición de los y las adolescentes prestaciones más accesibles y de calidad. Potenciar las decisiones informadas de las y los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Fortaleciendo también políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual; y para el acceso a la interrupción legal del embarazo según el marco normativo vigente.

Es importante resaltar además que este trabajo, que comprende los Ministerios de Salud; Educación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social de Santiago del Estero se llevará a cabo junto a las escuelas, los servicios de salud y las comunidades para ampliar las oportunidades y capacidades de niñas, niños, y adolescentes, para evitar un embarazo no intencional.

ESCUELAS SECUNDARIAS: Educación sexual integral y asesoría en salud integral.

SERVICIOS DE SALUD: Consejería en salud sexual y reproductiva; y acceso a métodos anticonceptivos.

COMUNIDAD: Intervenciones en la red comunitaria e institucional local para la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes. Desarrollo de lineamientos para el abordaje y atención integral del abuso sexual en cada una de las provincias.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suarez, quien destacó la voluntad política del Gobierno de la Provincia y al referirse al anuncio del programa dijo “podemos decir que el gobernador Dr. Gerardo Zamora lo viene desarrollando a lo largo del primero y segundo mandato, con distintas medidas como es el sistema de protección de niñez, adolescencia y familia” dijo, para destacar “el impulso dado durante la gestión de nuestra ex gobernadora y actual diputada Nacional, Dra. Claudia de Zamora que le dio verdaderamente sentido social y una profundidad a los programas sociales”.

Seguidamente, Elías Suárez subrayó la importancia de este programa integral denominado “Santiago Acompaña”, y agradeció “en nombre del gobernador de la Provincia por acompañar y, desde luego, agradecido por el esfuerzo y sacrificio que ponen todos para que estos programas lleguen a la toda la gente”, cerró.

A continuación, el director Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional SENNAF, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Coordinador del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, Dr. Guillermo Badino, señaló que la idea y el desafío de este plan, “es tratar de que todos nosotros en forma conjunta mejoremos nuestras intervenciones. Porque de alguna manera, a pesar del trabajo de tantos años tratando de llegar a los chicos con mejor educación, con métodos para que se cuiden no hemos logrado bajar el índice de embarazo no intencional en la adolescencia. Por eso el Plan se propone que trabajar juntos mejorará y seremos más sinérgicos en lograr esas metas”.

Terminando, el Dr. Badino agradeció al Gobierno de la Provincia: “Es una gran noticia que tenemos el apoyo del Poder Ejecutivo de la Provincia, que es realmente un apoyo político increíble y una seguridad para todos que van a tener lo que necesitan” expresó el Funcionario Nacional.

Posteriormente, la ministra de Salud de la Provincia, Lic. Natividad Nassif fue la encargada, mediante la proyección de power point, de explicar con mayores detalles el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia que se implementará en Santiago del Estero, “nos coloca en un mejor momento para poder articular ámbitos de trabajo pero sobre todo capacidades”, dijo al comenzar.

Con respecto a los objetivos planteados de este plan, Nassif expresó, “sensibilizar a la población en general, ya que de alguna manera desde el lugar que se ubican van a poder aportar a este programa, porque va a ser un compromiso de todos, y sensibilizar a las y los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia”.

“Esos son los dos objetivos más importantes que vamos a tener como acciones inmediatas entre los tres ministerios, estrategias de prevención y estrategias de disminución del embarazo no intencional adolescente”, agregó la titular de la cartera sanitaria en la Provincia.

Para finalizar, la licenciada Natividad Nassif dejó en claro que el ENIA, “está destinado a impactar en cuatro departamentos de nuestra Provincia, que fueron seleccionados por los indicadores que presentaba en temas que tiene que ver con los embarazos adolescentes: Capital, La Banda, Río Hondo y Robles”.