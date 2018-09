Asumieron nuevas autoridades en el Ministerio de Producción

Fotos Los dos flamantes funcionarios al momento de prestar el juramento de estilo.

Hoy 15:23 -

En un acto que se realizó en el despacho del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, el ministro Med. Vet. Miguel Mandrile, tomó juramento al CPN Pablo Diego Fuentes, que asumió como subsecretario de Recursos Naturales, Forestación y Tierras; y al Dr. Hernán Amado Cisterna, como director general de Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutuales (I.P.A.C). En esta ceremonia estuvieron presentes familiares y empleados de esta dependencia.

Tras el juramento el CPN Pablo Fuentes agradeció “al gobernador de la Provincia por confiar en mi persona con esta gran responsabilidad de llevar a cabo esta función”.

Agregó: “También me corresponde agradecer a la ex gobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora, porque en su gestión me incorporé a este ministerio prestando distintas funciones”.

Finalmente pidió “a los directores de cada una de las direcciones, el apoyo para llevar adelante una gestión donde se demuestre el esfuerzo y dedicación que le pondremos día a día”.

Por su parte, el Dr. Hernán Cisterna agradeció “a las autoridades provinciales que han confiado en mí para esta función en la cual espero con humildad y mucho trabajo estar a la altura de la circunstancia”.

En el final, el ministro Mandrile se dirigió a las nuevas autoridades y les deseó éxitos en sus nuevas funciones.