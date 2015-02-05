CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de septiembre de 2018
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN.
Por El Liberal
04/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MI
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.45 KARA PARA ASK
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. GIMNASIA (M)
CANAL 4
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
12.29 VEEP 01 EPS 08
12.59 THE RUNAWAYS. UNIDAS POR UN
SUEÑO
02.57 LA LLAVE MAESTRA
04.53 BATMAN. EL REGRESO DEL ENMASCARADO
06.28 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO
08.04 DULCE HOGAR... ¡A VECES!
10.31 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
13.00 MI MARCIANO FAVORITO
14.46 EL CÓDIGO ENIGMA
17.03 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
19.32 LA MOMIA REGRESA
22.00 ROBANDO VIDAS
23.55 EL CÓDIGO ENIGMA
TNT
02.24 COLATERAL. LUGAR Y TIEMPO
EQUIVOCADO
04.28 BUZZ - SEASON 7
06.33 LAS INSOLADAS
08.33 EL PODER DEL TALISMÁN
10.20 GRAVEDAD
11.59 FURIA EN DOS RUEDAS
13.39 60 SEGUNDOS
15.57 AMIGOS CON BENEFICIOS
17.56 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
19.53 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
22.00 LA PROPUESTA
00.05 EL CONJURO
TCM
00.02 ESPECIALISTA, EL
02.02 MAGNUM 44
04.10 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS
05.47 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
06.31 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.10 LA NIÑERA
08.35 LA NIÑERA
08.59 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.37 LA NIÑERA
11.02 LA NIÑERA
11.27 EN BUSCA DE UN SUEÑO
13.24 MATILDA
15.15 SUPERMAN
17.51 SUPERMAN 2. DONNER CUT
19.57 UN PLAN PERFECTO
22.00 DIFICIL DE MATAR
23.47 TANGO Y CASH
SPACE
01.54 JASON X - MALDAD SUPREMA
03.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 LOS INTRUSOS
06.34 LÍMITE VERTICAL
09.00 EMPERADOR
11.03 LA FURIA DEL YETI
12.51 GRAN TORINO
15.06 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD
17.31 SHANGHAI KID
19.43 CHAPPIE
22.00 OBJETIVO FATAL
A DÓNDE IR
MORANGO
(RIVADAVIA 210)
* VIERNES 7, NOCHE DE COMPETIDORES EN “MILONGA BRAVA,
TANGO BAR”, CON MAYRA ALVARADO, IVÁN GERMÁN PAZ,
GUIDO MAZZA, CECILIA SILVA, AUGUSTO CASTAÑO CEVILÁN,
ALEXIS ALVARADO, MARIANA BRAVO NEIRA, OMAR CORONEL,
LUIS SANTIAGO GÓMEZ, Y MARÍA VICTORIA MARÍN.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 7, CLAUDIO ACOSTA PRESENTA “AMÉRICA EN MI
PIEL”; JANA BANEGAS Y EL PROYECTO; LA CARANCHADA DEL
ESTER; LUCY RAMOS; NACIDOS DEL TIEMPO, Y OTROS INVITADOS.
ACTUARÁN TAMBIÉN EL BALLET LATINOAMERICANO DE
SANTIAGO DEL ESTERO, EL BALLET FOLCLÓRICO CIUDAD DE
LA BANDA, Y EL TALLER DE DANZAS “NUESTRAS RAÍCES”.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR
TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 05/09 17:00 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA EL 05/09 19:10 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 05/09 18:10 (Cast) 20:25
(Cast) 22:40 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA, COMEDIA (+13 AÑOS)
HASTA EL 05/09 16:05 (Cast) 18:10
(Cast)
MEGALODÓN (2D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
21:40 (Subt)
OTEL TRANSYLVANIA 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:05 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
03/09 - 05/09 17:00 (Cast) 22:00
(Subt)
A LA DERIVA (2D):
DRAMA, AVENTURA (+13 AÑOS) 19:30
(Subt)
MI EX ES UN ESPÍA (2D):
COMEDIA (+16 AÑOS)
20:10 (Cast) 22:30 (Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 05/09 18:00 (Cast) 20:20
(Cast) 22:40 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 20:00- 22:30
EL JUSTICIERO 2D APTA 16 AÑOS
C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:10-
SUBTITULADA 2D 20:10-(SOLO EL
JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP
CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
SUBTITULADA 2D 22:50-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:30