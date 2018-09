CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de septiembre de 2018

04/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MI

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.45 KARA PARA ASK

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. GIMNASIA (M)

CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO





PELÍCULAS

CINEMAX

12.29 VEEP 01 EPS 08

12.59 THE RUNAWAYS. UNIDAS POR UN

SUEÑO

02.57 LA LLAVE MAESTRA

04.53 BATMAN. EL REGRESO DEL ENMASCARADO

06.28 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO

08.04 DULCE HOGAR... ¡A VECES!

10.31 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

13.00 MI MARCIANO FAVORITO

14.46 EL CÓDIGO ENIGMA

17.03 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

19.32 LA MOMIA REGRESA

22.00 ROBANDO VIDAS

23.55 EL CÓDIGO ENIGMA

TNT

02.24 COLATERAL. LUGAR Y TIEMPO

EQUIVOCADO

04.28 BUZZ - SEASON 7

06.33 LAS INSOLADAS

08.33 EL PODER DEL TALISMÁN

10.20 GRAVEDAD

11.59 FURIA EN DOS RUEDAS

13.39 60 SEGUNDOS

15.57 AMIGOS CON BENEFICIOS

17.56 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

19.53 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

22.00 LA PROPUESTA

00.05 EL CONJURO

TCM

00.02 ESPECIALISTA, EL

02.02 MAGNUM 44

04.10 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS

05.47 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

06.31 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.10 LA NIÑERA

08.35 LA NIÑERA

08.59 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.37 LA NIÑERA

11.02 LA NIÑERA

11.27 EN BUSCA DE UN SUEÑO

13.24 MATILDA

15.15 SUPERMAN

17.51 SUPERMAN 2. DONNER CUT

19.57 UN PLAN PERFECTO

22.00 DIFICIL DE MATAR

23.47 TANGO Y CASH

SPACE

01.54 JASON X - MALDAD SUPREMA

03.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 LOS INTRUSOS

06.34 LÍMITE VERTICAL

09.00 EMPERADOR

11.03 LA FURIA DEL YETI

12.51 GRAN TORINO

15.06 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD

17.31 SHANGHAI KID

19.43 CHAPPIE

22.00 OBJETIVO FATAL





A DÓNDE IR

MORANGO

(RIVADAVIA 210)

* VIERNES 7, NOCHE DE COMPETIDORES EN “MILONGA BRAVA,

TANGO BAR”, CON MAYRA ALVARADO, IVÁN GERMÁN PAZ,

GUIDO MAZZA, CECILIA SILVA, AUGUSTO CASTAÑO CEVILÁN,

ALEXIS ALVARADO, MARIANA BRAVO NEIRA, OMAR CORONEL,

LUIS SANTIAGO GÓMEZ, Y MARÍA VICTORIA MARÍN.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 7, CLAUDIO ACOSTA PRESENTA “AMÉRICA EN MI

PIEL”; JANA BANEGAS Y EL PROYECTO; LA CARANCHADA DEL

ESTER; LUCY RAMOS; NACIDOS DEL TIEMPO, Y OTROS INVITADOS.

ACTUARÁN TAMBIÉN EL BALLET LATINOAMERICANO DE

SANTIAGO DEL ESTERO, EL BALLET FOLCLÓRICO CIUDAD DE

LA BANDA, Y EL TALLER DE DANZAS “NUESTRAS RAÍCES”.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR

TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 05/09 17:00 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA EL 05/09 19:10 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 05/09 18:10 (Cast) 20:25

(Cast) 22:40 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA, COMEDIA (+13 AÑOS)

HASTA EL 05/09 16:05 (Cast) 18:10

(Cast)

MEGALODÓN (2D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

21:40 (Subt)

OTEL TRANSYLVANIA 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16:05 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

03/09 - 05/09 17:00 (Cast) 22:00

(Subt)

A LA DERIVA (2D):

DRAMA, AVENTURA (+13 AÑOS) 19:30

(Subt)

MI EX ES UN ESPÍA (2D):

COMEDIA (+16 AÑOS)

20:10 (Cast) 22:30 (Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 05/09 18:00 (Cast) 20:20

(Cast) 22:40 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 20:00- 22:30

EL JUSTICIERO 2D APTA 16 AÑOS

C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:10-

SUBTITULADA 2D 20:10-(SOLO EL

JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40-

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:30