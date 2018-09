FÚNEBRES | 4 de septiembre de 2018

04/09/2018 -

Fallecimientos

- Silvia Elena Moreno de Paz (Lugones)

- Nilda Josefina Ledesma de Corbalán

- Carlos Salustriano Acosta (Tintina, Dpto. Moreno)

- Luis Alberto Pérez (Dpto. Figueroa)

- Ángel del Valle Hoyos de Tuninetti (Córdoba)

- Arnaldo Álvarez (Salta)

- Adelaida Ermelinda Vázquez (Luján)

- Ramón Rafael Juárez (Loreto)

- María Constanza Autalán

- Haydée Coria

- Joaquín Guillermo Martínez (San Fco. Córdoba)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AUTALÁN, MARIA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Sus padres Julio y Marcela; su hno. Fausto, sus vuelos, primos, tíos y demás fliares. Part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cementerio La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. Serv Hamburgo Compañía de Seguros SA. ORG ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AUTALÁN, MARIA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su tía abuela Vicenta Salvatierra viuda de Autalán, sus tíos Manuel, Omar y Adriana Autalán, Patricia Chávez, Carolina Ortiz y Roberto Coronel, sus primos Mariana, Emmanuel, Melina, Patricio, Luciano, Ana Carolina y Facundo Autalán y Lucía, Celeste y Marcelo Coronel participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, MARIA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su tío Walter Omar Autalán y familia: Carolina Ortiz, Ana Carolina y Facundo Omar Autalán participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, MARIA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su tío Manuel Humberto Autalán y familia Patricia Chávez, Mariana, Emmanuel, Melina, Patricio y Luciano Autalán participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, MARIA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su tía Adriana Mariné Autalán y familia: Roberto, Lucía, Celeste y Marcelo Coronel participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, MARIA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Sus tíos Manuel Autalán y Patricia Chávez, sus primos Mariana, Emmanuel, Daniela, Patricio y Luciano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos hermanos Julio, Marcela y demás familiares ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

AUTALÁN, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. La comunidad educativa del colegio Jorge W. Abalos de los Telares acompaña en este difícil momento al Prof. Julio Autalán.

AUTALÁN, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la alumna de la carrera de Ingeniería Forestal Constanza Autalàn, de la Facultad de Cs. Forestales. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. El decano de la Facultad de Cs. Forestales, Dr. Juan Carlos Medina, la vicedecana, Dra. Amelia Nancy Gianuzzo, consejero directivos, secretarios, personal docente, no docente y estudiantes; expresan su profundo dolor por el fallecimiento de la Srta. Constanza Autalán, estudiante de la carrera de Ing. Forestal de la FCF. La comunidad forestal hace llegar sus condolencias a familiares y amigos. Sus restos son velados en la sala 2 de casa velatoria de calle Pedro León Gallo 330 y serán inhumados hoy a las 9 hs.

AUTALÁN, MARIA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Directivos y compañeros de Trabajo del Papá Prof. Julio Autalán, en la Secretaria de Ciencia y Tecnología, acompañan a la familia y participan con profundo pesar.

AUTALÁN, MARIA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. La Comunidad Educativa del Instituto Camino de Esperanza de Asaim. Acompaña en su dolor a la profesora y Lic. Marcela Ibáñez por la pérdida de su hija Constanza María Autalán, Elevan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, MARIA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Sylvia Nabarro y Carolina Ger, participan y acompañan con mucho dolor a toda su flia. ruegan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, MARIA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. La Comunidad Educativa del Colegio Jorge Gottau, participa con dolor el fallecimiento de su ex Alumna y ruegan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, FERNANDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Compañeros de trabajo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Fernando Rodolfo Corbalán. Elevan oraciones en su memoria.

CORDERO, ARGENTINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/9/18|. Su hermano José Dulcidio Cordero, su cuñada Waldina Verón, sus sobrinos José Ramón, Miguel, Hugo y sus familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CORDERO, ARGENTINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/9/18|. Veteranos de Estudiantes (C 55) participan con dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro jugador y querido amigo Hugo del Jesús Cordero, rogando al Altísimo una pronta resignación para el y toda su familia.

CORDERO, ARGENTINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/9/18|. Alberto Chazarreta Franzzini y flia, Ruben Dario Silva y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro querido amigo Hugo Cordero, rogando que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORDERO, ARGENTINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/9/18|. Los amigos y vecinos Manuel Gregorio Pesce, su esposa Dalinda Rita Turbay e hijos, acompaña a Adela Cordero y demás hermanos en este momento especial, rogando a Dios la reciba en su morada eterna.

CORIA, HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Su hija María Haydée participa su fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cement. Parque de la Paz a las 10.30, casa de duelo P. L. Gallo 330, sala velatoria Nº 1. SERV. ORG ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORIA, HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Sus hermanos Rosina y Juan Carlos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORIA, HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. "...Ven despacio, no hagas ruido, que mi madre no se ha ido, solamente se ha dormido... no permitas que rompa su sueño, no la traigas de nuevo al ocaso, solo quiere encontrar esa puerta, que la deje junto al supremo...". Su sobrina Alejandra, sobrino político Williams y sobrinas nietas Ludmila y Guillermina participan su fallecimiento.

DÍAZ, ELENA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Señor, dale el descanso eterno, que descanse en los verdes y bellas praderas y brille apra ella la luz que no tiene fin. Sus vecinos Julio Cesar Medina, su esposa Gladis Luna, su hija Rita Medina y sus nietos Alvaro, Agustina Carabajal Medina, participan con dolor su fallecimiento. Acompañamos a Pipo y su flia. en este duro momento. Que descanses querida Elena. Elevamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, ELENA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Julio Sosa, su esposa Any Moyano, Álvaro y Agustina Carabajal, Gabriel y Rita Medina, participan con inmenso dolor la partida a la casa del Padre bueno de nuestra querida amiga Elena. Que su alma descanse en paz.

FERREYRA AUAD, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Su madre Nur Zulema Auad de Ferreyra, sus hermanos Analía y Alfredo Ferreyra y sus sobrinos se despiden con un inmenso dolor por su fallecimiento.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su hermano político Ruben H. González, sus hijos, hijos políticos y nietas paricipan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Sus sobrinos José Guardo, Silvia González de Guardo y Denise Guardo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en la memoria de su querido Tío Nico.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Sus sobrinos Luis R. Gonzalez, Gabriela Miguel de González y Alejandra Gonzalez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. El personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 62 "Joaquín Víctor González, de Colonia Pinto, participa el fallecimiento del papá de la Prof. Marta Ibáñez. Ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Vecinos y amigos de su esposa Cristina González: Carlos Banegas y familia; Jorge Llapur y familia; Pirula de Salto Taboada y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE CORBALÁN, NILDA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Sus hijos: María Elsa, Nilda y Manuel Corbalan, hijos pol. y nietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA DE CORBALÁN, NILDA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo Manuel T. Corbalan, tus nietos Juan, Maria y Cecilia, bisnietas Josefina y Catalina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE CORBALÁN, NILDA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. "Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios". Su hija Nilda Marta, su hijo politico Abel Cordero, sus nietos Abel Horacio y Maria Susana y su bisnieto Salvador, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE CORBALÁN, NILDA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Nuestra vieja adorada, descanza en paz y brille para tí la luz eterna". Sus nietos Abel Horacio y Maria Susana, sienten tu partida con profundo dolor y piden a Dios por tu eterno descanso y la paz de tu alma.

LEDESMA DE CORBALÁN, NILDA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor " Su hija Maria Elsa del Valle Corbalan, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

LEDESMA DE CORBALÁN, NILDA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Silvia Gomez, sus hijos Maria Eugenia, Juan Manuel y Maria Cecilia Corbalan, sus nietas Josefina y Catalina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

LEDESMA DE CORBALÁN, NILDA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Con gran cariño la despedimos doña Nilda. Rogamos a Dios la rodee con su Luz y le conceda la salvación. Descansa en paz. Sus amigos Beatriz Sidi, Francisco Pérez y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento.

LIZÁRRAGA, NANCY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eteerno". Su hijo Aldo Urizar, hija pol. Irene Benavidez, nietos Lautaro, Dlefina, Guillermina y Joaquina Urizar, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LIZÁRRAGA, NANCY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". Su hijo Claudio Urizar, hija pol. Gabriela Cancino, nietos Milena, Martin y Facundo Urizar, nieto pol. Ezequiel Cuello, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LIZÁRRAGA, NANCY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Pavón William Rafael y su esposa Myriam Larcher, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LIZÁRRAGA, NANCY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. "Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe que llevo el nombre de Maestro, que tu llevaste por la tierra". Señor: que repose en tu regazo. Mirtha Soria, sus hijos, Juan, Sandro, José lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Aldo, Claudio, Aldito y Carolina. Elevan oraciones en su memoria.

LIZÁRRAGA, NANCY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Que el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón. Los amigos de la Luis: Gonzalo, Taty, Diego, Piojo, José, Toño, Víctor, Martin, Andrés y sus respectivas familias, participan con inmenso pesar su fallecimiento, rogamos oraciones en su memoria y consuelo para su familia.

LIZÁRRAGA, NANCY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su amiga y consuegra Nora Iramaín; sus hijos Gabriela, Lorena y Ángel participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ, JOAQUÍN GUILLERMO DR. (q.e.p.d.) Falleció en San Fco- Córdoba el 2/9/18|. El Colegio de Medicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Gonzalo J. Martínez, socio de la institución. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JOAQUÍN GUILLERMO DR. (q.e.p.d.) Falleció en San Fco- Córdoba el 2/9/18|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, acompaña en su dolor al Dr. Gonzalo Martínez, ante la pérdida de su padre. Ruega oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JOAQUÍN GUILLERMO DR. (q.e.p.d.) Falleció en San Fco- Córdoba el 2/9/18|. La Cooperativa de Cirugía Laparoscópica de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socio y tesorero, Dr. Gonzalo Martinez. Ruega oraciones en su querida memoria.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Rosa Clara Luna despide a su hijo con profunda fe cristiana, esperando la resurrección de los muertos y la vida eterna al lado del Señor. La fe que me dio fuerzas para rezarle un rosario a mi hijo querido, Ruly sabes bien y lo conversamos. Perderte es una sensación que no se puede describir, estarás presente todas las horas de mi vida. Su hermano Daniel, sus tíos Carlos, Chabela, Celia y sus respectivas familias despiden al querido Ruly, para que el Señor lo reciba y le de cabida en su morada eterna.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Berta Yolanda Fernández, Candela Meleán, su hija María del Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Víctor Hernán Meleán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Los amigos del café de calle Independencia acompañan en el dolor a Rosita y Chacho y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Sus amigos Guillermo, Hernán, Candela, Luci, Ceci, Ana Teresita, María del Huerto, Adolfo, Fany, Patricia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Amigo y compañero inseparable, transitamos un tramo de la vida juntos, aunque impensadamente Dios te llamó a su lado, poniendo a espaldas la luz, te fuiste mirando el ocaso, buscando la luz eterna, la que brilla para siempre, dejando tus despojos para que no olvidemos tu paso por la vida, dejando tus recuerdos de buen hijo, excelente padre, amigo respetuoso y muy querido. En otro plano de la vida, te buscaré, mientras descanses o sin que te perciba estarás conmigo. Te extrañaré. Tu amigo Lorenzo Melián.

PACHECO, MANUEL ANTONIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Juancito, Santi, Dany, Caio, Maro, Claudio, Darío, César, Charly, Diego, Pachu, Mario, Negro, Ale, Juanma y el Chaqueño, compañeros de su nieto Emanuel en el equipo "Los Turcos" participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, JUAN ALEJANDRO (Juan Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su amigo Tito Díaz, esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, VEATRIZ LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Su compañera de la Escuela Sarmiento Zully Cardoso de Juárez de muchísimos años la despide con gran dolor y recuerda los hermosos momentos pasados juntas. Descansa querida amiga.

VIDAL LÓPEZ, DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. La Asociación Civil para la Cultura y Educación del Colegio Bilingüe, participa su fallecimiento y acompañan en su dolor a su hijo Director Lic. Fernando López y a la Docente Prof. Carolina López. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL LÓPEZ, DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Sus consuegros Isabel Sandilllu y Mario Baudino y su hijo Pablo, acompañan a la familia en este dificil momento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

D`ANGELO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Su familia, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia La Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/16|. Hoy se cumple 2 años de tu partida a la Casa del Señor y brille para ti la luz que no tiene fin. Tu hermana Lita, hermano político Bochín, tus sobrinos Liliana y flia.; Jhony y flia. invita a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Que descanses en paz, así sea. Amén. Se ruega una oración en su memoria.

MEDINA VDA. DE BRANDÁN, MARÍA DE LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Nunca se olivda a una persona que se quiere y se pierde. Mucho menos si es una madre... solo se aprende a vivir sin ella. Su hijo Hugui y su hija política Alba, sus nietos Mayra, Lucas, Lourdes y Fito, bisnietos Sofi, Ludmi, Joni y Tini, su hija en el afecto Chuni invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Virgen del Valle, Bº H. Hondo, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, DELIA HORTENCIA (q.e.p.d.) Fallecio el 26/8/18|. Una oración de amor: tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que sufro por tu amor. Obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tu vivieras que tus ojitos, jamás se hubieran cerrado, y estar mirando… Amor eterno e inolvidable para ti mamá. Sus hijos Mini, Luis, Oscar, Goyo, Walter, Cochis, Rorando, hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Santísimo Sacramento, Bº Borges. Se ruega una oración...

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. El Analista Principal Técnico Docente Lic. Wadi Jorge Nabac, Rectora: Lic. Emilia Medina, Vicerrector: Prof. Juan Carlos Torres, Secretaria: Ing. Perla Gerez, Plantel de Profesores, Personal Administrativo, Personal de Maestranza, Alumnos y toda la Comunidad Educativa del Colegio del Sesquicentenario Nº 6 participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra ex Rectora del Colegio del Sesquicentenario Nº 6 Profesora Marcela Abalos. Se ruegan oraciones en su memoria y resignación para su familia. Las Termas.

ÁLVAREZ, ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 30/8/18|. Su hermano político Miguel Reynoso, su sobrino Fernando Fabián Reynoso y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de dolor. Elevando oraciones en su querida memoria.

HOYOS DE TUNINETTI, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/9/18|. "Señor ya está ante tu puerta, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Sus primos Angélica Hoyos Vda. de Velazquez y flia, Reinaldo Hoyos, Norma Hoyos de Herrera con sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su prima Angela y acompañamos en este doloroso momento a su esposa y sus hijos.

TÉVEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Arq. Juan Carlos Loto, Lidia Leiva, María Luisa Loto, Susana y Nahir Gaggero, Roque Loto y flia, participan con profuindo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus hijos Blanca Marcela, Víctor Francisco y María José, hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos agradecen a sus fieles cuidadoras Miriam Abuslaiman, Liliana Hoyos, a su enfermera Claudia Achaval, al Dr. Nieva Héctor, al Dr. Segundo Juri, Dr. Mario Rosales, por el esmerado cuidado, con amor y profesionalismo brindado, por los saludos y muestras de afecto a nuestras amistades y colegas ante el fallecimiento de nuestro amado padre e invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

VILLALBA DE DÍAZ, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Todos hemos venido a esta tierra con un proposito y no nos cabe la menor duda que tu lo has cumplido con honores y que ademas has marcado nuestras vidas con tu amor y tus mejores enseñanzas. Tu recuerdo Juana estará vivo cada dia en nuestros corazones. Sabemos que descansas en la paz y amor de Dios, lo que reconforta enormemente nuestro dolor por tu partida. Su hija, hijo político, nietos y bisnietos, agradecen la presencia y mensajes de cariño y fuerza hacia nosotros. Invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Iglesia Cristo Rey. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, CARLOS SALUSTRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Su hermana Emilia, esposo Adan Eduardo, hijos Luciana, Diego y Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy en el cementerio de Tintina Dpto. Moreno.

ACOSTA, CARLOS SALUSTRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Su hermano Alberto, su cuñada Marina, sus sobrinos Carlos Luciano, y Martin, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy en el cementerio de Tintina Dpto. Moreno. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, CARLOS SALUSTRIANO (Yefe) (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Sus hermanos Alberto, Emilia, Bienvenido, Mario, Roque Acosta; sobrinos, cuñados part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. de Tintina a las 10 hs., casa de duelo Patay Dpto. Moreno. SERV. ORG ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ASBENE DE MURAD, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. "Señor, dale el descanso eterno donde no existe pena ni dolor". Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí. Caruso Cia de Seguros - EMPRESA MANZINO.

JUÁREZ, RAMON RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Su esposa Jogelina sus hijos jorge,Nelson, Dani, Sandra, Monica, Mica, Ramon, h. politicos y nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Rey. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

LÓPEZ, JOSEFA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. Sus hijos Lilia, Elvio, Omar, Leguizamon sus hijos politicos Ruben, Isabel nietos Wilson, Walter, Carlos,Marcelo, Wilson, Yesica, Veron, Ruben, Adriana, Nancy, Mariela, Javier, Yesica Leguizamon y su nieto politico Manuel sus restos seran inhumados hoy 17 horas cementerio de Nueva Francia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

MORENO DE PAZ, SILVIA ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su esposo Enrique Paz, sus hijos Kikito, Rodrigo y Ramiro Paz, hijos pol., y nietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Lugones. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORENO DE PAZ, SILVIA ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. El personal directivo, docente, de maestranza, alumnos y padres de la Escuela Nº 1098 "Policía Federal Argentina", Lugones, Dpto. Avellaneda participa con dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Ramiro Paz Moreno, haciendo extensivo a toda su familia. Eleva oraciones en su memoria.

MORENO DE PAZ, SILVIA ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Prof. Juan Roldán y familia participan con dolor el fallecimiento de la mamá del colega y amigo Prof. Ramiro Paz Moreno y acompañan en el pesar a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO DE PAZ, SILVIA ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". René Raed y familia participa su fallecimiento y acompaña en este momento de dolor a sus hermanos Elba, Dante y Carlitos. Ruega oraciones.

PÉREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su esposa Maria Galván, su mamá Tomasa Pérez sus hnos. Julieta, Leila, Walter, Omar, Vanina, Yesica, Cesilia, Luciana y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio de el Cruse Dpto. Figueroa COB UOCRA SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

VÁZQUEZ, ADELAIDA ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Sus hijos Federico, Cristina, Hugo, Germán, Juan, Silvia, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Luján. EMPRESA SANTIAGO.