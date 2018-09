Fotos "No ha tirado ninguna noticia que al trabajador lo pueda tranquilizar"

04/09/2018 -

Desde la CGT local, el secretario general José Gómez, manifestó al analizar el discurso del presidente Mauricio Macri y del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que faltó autocrítica. También sostuvo que el mensaje no estaba dirigido a los trabajadores y cuestionó que se haya bajado de rango a los ministerios de Trabajo y Salud.

En diálogo con EL LIBERAL, Gómez comentó sobre el discurso presidencial: Lamentablemente hacia nuestra representación gremial, no ha tirado ninguna noticia que a nosotros nos pueda tranquilizar. Todo lo contrario reducción, más desempleo, crecimiento de la pobreza. El ministro de Economía (Dujovne) dijo que nunca hubo un techo de paritarias, una mentira más al mundo del trabajo. Sabemos perfectamente que aquellos que han conseguido más de 15% han tenido que ir a la Justicia para aprobar los acuerdos".

Con relación a los anuncios de Dujovne, de manera irónica señaló: "Técnicamente no entendí lo que dijo el ministro de Economía, serán los analistas los que decodifiquen el mensaje, porque al pueblo no está dirigido, no sabe cuánto será la inflación, no da tranquilidad, no sabe cuánto será el valor del dólar que mueve el incremento de todo en nuestro país".

Sobre los argumentos que dio el Gobierno de que sufre los efectos de la economía mundial, Gómez expuso: "El Presidente y el ministro echan la culpa a todo el mundo, creen que hicieron las cosas bien, se comparan como Venezuela y no se ponen como meta crecer como otros países de la región".

Preocupado, señaló que en el mensaje a los funcionarios "se les ha escapado, una inflación de 42 a 45% que nos deja tambaleando".

"El Presidente una vez más, echó la culpa a EE.UU en la pelea con China, le ha echado la culpa a otros países del viejo continente, a Turquía, a Cristina, a los cuadernos. Ha buscado culpables de todo, pero no se hacen cargo de nada, siguen mintiendo que han creado fuentes de trabajo en estos tres años, que la pobreza hubo una merma que lamentablemente ha crecido ahora, que hubo un ahorro de medicamentos para afiliados del Pami, cuando quitaron 50% del vademecun, y otro porcentaje de la cobertura", cuestionó Gómez.

Y siguió: "Dice que hay un refuerzo en los programas sociales, o sea que no hay una actualización, sino son dos cifras fijas este año. Dice que lo han perjudicado algunas leyes que ha aprobado el Congreso cuando el mismo presidente con un DNU modificó más de 150 leyes. Dice que algunos sectores crearon dudas con las medidas que adoptaron, en síntesis: la culpa es de los otros. Necesita mayor recaudación y le han reducido el tiempo para bajar a 18% la retención a la soja y otros granos".

Sobre la decisión de bajar el rango a Trabajo y a Salud, consideró: "Siguen complaciendo a un sector y no hubo ningún mensaje positivo para el pueblo. Si uno hace una lectura, habrá reducción de fuente de trabajo, no vamos a tener posibilidad de crear fuentes de trabajo, las pymes van a ser golpeadas como este momento".

Y sentenció: "Los pilares fundamentales de nuestro país y más en esta situación son educación, salud y trabajo. Si esos pilares fundamentales para el crecimiento de una nación no los tenemos, si menospreciamos de tener un ministro al frente de estos tres pilares, estamos haciendo los deberes para otro, no para mejorar".