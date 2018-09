Fotos “Estoy contento por vivir esta experiencia”

04/09/2018 -

Sin dudas será uno de los nombres más resonantes de la renovación en la selección argentina, pero por su nivel en el fútbol brasilero no es de extrañar. Walter Kannemann es una de las novedades de la lista que Lionel Scaloni entregó para la gira que el seleccionado argentino realizará por Estados Unidos, la felicidad lo desbordó al momento de integrarse a la delegación que espera desde ayer en Los Angeles los partidos ante Guatemala y Colombia. "Fue un viaje largo pero valió la pena. Estoy muy contento de vivir esta experiencia y espero sea de la mejor manera. Uno siempre trata de hacer lo mejor posible dentro del campo y creo que por eso llega esta posibilidad", manifestó el actual defensor de Gremio, surgido de las divisiones juveniles de San Lorenzo, según reprodujo IAM. Campeón de la Copa Libertadores 2008 con ese equipo brasileño, en el que se convirtió en un referente, Kannemannn tendrá la chance de demostrar que puede ser una pieza de recambio para el equipo argentino que, tras la salida de Jorge Sampaoli luego del Mundial, será dirigido interinamente por Lionel Scaloni. "Estoy en un momento muy lindo, tranquilo, disfrutando la profesión de futbolista. Estoy feliz de tener esta posibilidad y voy a tratar de ayudar lo máximo posible", aseguró el futbolista de 27 años al llegar a la concentración argentina en suelo estadounidense. Además, indicó: "Lo importante es que a la selección le vaya bien, no importa si es nueva o vieja etapa". "Lo tomo como una linda experiencia. Voy a dar lo mejor de mi como siempre y después veremos que pasa. Lo importante es brindar el cien por ciento. No importa qué jugadores estén, ni que campeonato se jueguen. Defender a la selección es más importante que cualquier cosa", completó Kannemann, que el sábado fue titular en la goleada de Gremio por 4-0 a Botafogo, por la fecha 22 del Brasileirao.