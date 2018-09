"Nacho" Fernández cree que "no será nada grave"

04/09/2018 -

El volante de River Plate, Ignacio Fernández, se realizó ayer estudios para determinar la gravedad de la lesión en el isquiotibial izquierdo que lo marginó del empate ante San Lorenzo cuando apenas iban ocho minutos de partido, y al salir del centro médico deslizó que "parece que no será nada grave".

"Sentí una molestia pero no me tiró, así que me parece que no va a ser nada grave", manifestó el volante.

Además, señaló: "No tuve muchas lesiones y me cuesta darme cuenta. pero no sentí pinchazo, y para mi no es un desgarro".

Los resultados que arrojen los exámenes médicos determinarán el plazo de recuperación del volante del equipo "millonario", que el 19 de este mes jugará el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Independiente, y el domingo siguiente visitará a Boca Juniors, por la sexta fecha de la Superliga.

Todo indica que "Nacho" estará a disposición de Marcelo Gallardo para ambos encuentros, que serán de vital importancia para su equipo.