"A Argentina no se le dice no"

04/09/2018 -

Después de la sanción que la Fifa le impuso a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala por un caso de corrupción en 2016, la Selección de ese país volvió al ruedo con todo. Tras un año y medio de parate, ya disputó dos amistosos ante Cuba en agosto y ahora se le viene lo más lindo: el choque con Argentina. Y de cara al partido en Los Ángeles, que se jugará el viernes a las 12 de la noche de nuestro país (madrugada del sábado), Walter Claverí, el DT, se mostró muy entusiasmado.

‘Cuando Argentina te invita, no le puedes decir que no. Es una oportunidad única. Hay una familia grande que ama el fútbol en Guatemala y la gente está feliz de que la selección haya vuelto a jugar’, aseguró al portal HOY Los Ángeles. Y agregó: ‘Sabemos cuál es nuestro nivel, no tenemos por qué engañarnos a nosotros ni a la afición. Los hinchas sienten que tienen la mejor selección del mundo’.