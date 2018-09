El Superclásico se jugará a las 17.45

Fotos IMPERDIBLE. Boca y River volverán a enfrentarse en el estadio la Bombonera. La última vez, River ganó 3 a 1, por el torneo de la temporada 2017/18.

Boca y River se enfrentarán el próximo domingo 23 del corriente, en el marco de la sexta fecha de la Superliga.

El partido se jugará en la Bombonera, desde las 17.45, con televisación en directo por Fox Sports Premium y TNT Sports.

Cuatro días antes jugarán los partidos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores. Boca recibirá a Cruzeiro y River, a Independiente.

Fecha 5

Viernes 14/9: 19, Estudiantes vs. Aldosivi (Fox Sports Premium); 21, Atlético Tucumán vs. Tigre (TNT Sports).

Sábado 15/9: 13.15, Independiente vs. Colón (TNT Sports); 15.30, River vs. San Martín SJ (Fox Sports Premium); 17.45, Belgrano vs. Newell’s (Fox Sports Premium); 20, Argentinos vs. Boca (TNT Sports).

Domingo 16/9: 11, Patronato vs. Gimnasia (Fox Sports Premium); 13.15, Vélez vs. San Martín de Tucumán (TNT Sports); 15.30, Unión vs. Talleres (Fox Sports Premium); 17.45, Lanús vs. Racing (TNT Sports); 20, Godoy Cruz vs. San Lorenzo (Fox Sports Premium).

Lunes 17/9: 19, Huracán vs. Banfield (TNT Sports); 21, Rosario Central vs. Defensa y Justicia (Fox Sports Premium).

Fecha 6

Viernes 21/9: 19, San Lorenzo vs. Patronato (TNT Sports); 21, Colón vs. Godoy Cruz (Fox Sports Premium).

Sábado 22/9: 13.15, Newell’s vs. Lanús (Fox Sports Premium); 15.30, Talleres vs. Vélez (TNT Sports); 17.45, Defensa vs. Estudiantes (Fox Sports Sports); 20, Banfield vs. Independiente (TNT Sports).

Domingo 23/9: 11, San Martín de Tucumán vs. Argentinos (Fox Sports Premium); 11, Tigre vs. Huracán (TNT Sports); 13.15, Gimnasia vs. Rosario Central (Fox Sports Premium); 13.15, San Martín SJ vs. Atlético Tucumán (TNT Sports); 17.45, Boca vs. River (Fox Sports Premium y TNT Sports).

Lunes 24/9: 19, Aldosivi vs. Belgrano (TNT Sports); 21, Racing vs. Unión (Fox Sports Premium).

Fecha 7

Viernes 28/9: 18.45, Independiente vs. Tigre (Fox Sports Premium); 21.15, Lanús vs. River (TNT Sports).

Sábado 29/9: 13.15, San Lorenzo vs. Atlético Tucumán (Fox Sports Premium); 15.30, Rosario Central vs. San Martín SJ (TNT Sports); 17.45, Estudiantes vs. Newell’s (Fox Sports Premium); 20, Argentinos vs. Racing (TNT Sports).

Domingo 30/9: 13.15, Patronato vs. Talleres (TNT Sports); 15.30, Unión vs. Gimnasia (Fox Sports Premium); 17.45, Belgrano vs. Huracán (TNT Sports); 20, Boca vs. Colón (Fox Sports Premium).

Lunes 1/10: 19, Godoy Cruz vs. Defensa (TNT Sports); 21.15, San Martín de Tucumán vs. Banfield (Fox Sports Sports); 21.15, Vélez vs. Aldosivi (TNT Sports).

Fecha 8

Viernes 5/10: 21, River vs. Defensa (TNT Sports).

Sábado 6/10: 11, Huracán vs. Argentinos (TNT Sports); 13.15, Aldosivi vs. San Martín de Tucumán (Fox Sports Premium); 15.30, Gimnasia vs. Godoy Cruz (TNT Sports); 17.45, San Martín SJ vs. Vélez (Fox Sports Premium); 20, Patronato vs. Independiente (TNT Sports).

Domingo 7/10: 11, Banfield vs. San Lorenzo (Fox Sports Premium); 13.15, Atlético Tucumán vs. Lanús (TNT Sports); 15.30, Rosario Central vs. Unión (Fox Sports Premium); 17.45, Talleres vs. Belgrano (TNT Sports); 20, Racing vs. Boca (Fox Sports Premium).

Lunes 8/10: 19, Tigre vs. Estudiantes (Fox Sports Premium); 21, Colón vs. Newell’s (TNT Sports).