Barcelona, su lugar en el mundo

Fotos NO SE MUDA. Messi no cambia de equipo ni ciudad.

04/09/2018 -

A la pregunta de por qué se queda en el Barcelona pese a las tentadoras ofertas que recibe cada temporada, Messi dijo: "Lo tengo todo aquí, desde los 13 años estoy aquí, estoy en el mejor equipo del mundo. La ciudad, si no es la mejor, es una de las mejores del mundo. Mis hijos nacieron acá y no tengo ninguna necesidad de irme a ningún otro lado por ninguna de todas estas razones".

El argentino comentó que no sabe qué hará cuando se retire. "No sé qué va a pasar, dónde voy a terminar. Pienso donde estamos, los años que puedo jugar cuando termine mi contrato, qué pasará después y nada más. Cuando llegue el momento de dejar el fútbol, seguramente encontraré algo que me llene", señaló.

De lo que sí está seguro, es que seguirá viviendo en Barcelona: "Los nenes, sobre todo Thiago, tienen su grupo de amigos, su colegio y pensamos más en eso".