Se "sorprendió" por la partida de Ronaldo

Fotos FAVORITO. Para Messi, la llegada de Cristiano a la Juventus pone al elenco italiano como claro candidato a ganar la Champions.

04/09/2018 -

En la extensa entrevista, a Messi le preguntaron por la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus y respondió en función de cómo quedó el mapa futbolístico europeo tras el pase que rompió el mercado. Además, elogió al portugués.

"Obviamente, es uno de los mejores del mundo y tiene jugadores y plantilla de sobra, pero, sí, el hecho de que Cristiano no esté en el Real Madrid lo hace un equipo menos bueno, y hace a la Juventus un claro favorito a ganar la Champions, por el plantel que ya tenía más su llegada. Me sorprendió su decisión, no lo imaginaba fuera del Madrid ni tampoco que se fuera a la Juventus. Había tantos equipos y la Juve era el que menos se escuchaba. Es un equipo muy bueno", opinó el rosarino.