El primer juicio oral contra Cristina comenzará en febrero

Fotos CAUSA. Cristina Kirchner pasó ayer a los tribunales de Comodoro Py por citación del juez Bonadio.

04/09/2018 -

La ex presidenta Cristina Kirchner ya tiene cita para su primer juicio oral: el 26 de febrero tendrá que sentarse en el banquillo acusada de haber comandado una asociación ilícita que se apoderó de dinero de la obra pública adjudicada al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

La ex jefa de Estado no estará sola en ese juicio: allí también serán juzgados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner preso por esta investigación-.

La acusación sostiene que Cristina Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Antonio Báez integraron "una asociación, la que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos; para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

Audiencia

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la Capital -integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara-, que ayer fijó el inicio de la audiencia para el 26 de febrero de 2019, a las 12.

Se trata del caso más avanzado que tiene la ex presidenta para llegar a una instancia de juicio. No obstante, ya están elevadas también a esa instancia las causas de dólar futuro y Memorándum con Irán.

El caso de Los Sauces está a punto de ser elevado a juicio, mientras que Cristina fue recientemente procesada por el caso Hotesur. Hoy, la ex presidenta enfrentó hoy la ampliación de su indagatoria en la causa de los cuadernos, en donde se estima que también será procesada con prisión preventiva en los próximos días.

El expediente de caso de la obra pública concedida a Austral Construcciones en Santa Cruz fue la primer causa de corrupción que salpicó a la ex presidenta de la Nación.