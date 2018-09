Nuevas autoridades en el Ministerio de Producción

Fotos FUNCIONARIOS. Pablo Fuentes, nuevo subsecretario de Recursos Naturales, Forestación y Tierras; y Hernán Cisterna, titular del Ipac.

En un acto que se realizó en el despacho del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, el ministro Miguel Mandrile tomó juramento a Pablo Diego Fuentes, que asumió como subsecretario de Recursos Naturales, Forestación y Tierras; y a Hernán Amado Cisterna como director General de Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutuales (Ipac). En esta ceremonia estuvieron presentes familiares y empleados de esta dependencia.

Tras el juramento, el CPN Pablo Fuentes agradeció al gobernador de la Provincia. "Gracias por confiar en mi persona con esta gran responsabilidad de llevar a cabo esta función", expresó y luego agregó: "También me corresponde agradecer a la ex gobernadora y actual diputada nacional Dra. Claudia de Zamora porque en su gestión me incorporé a este ministerio prestando distintas funciones".

Finalmente pidió "a los directores de cada una de las direcciones, el apoyo para llevar adelante una gestión donde se demuestre el esfuerzo y dedicación que le pondremos día a día".

Por su parte el Dr. Hernán Cisterna señaló: "Agradezco a las autoridades provinciales que han confiado en mí para esta función en la cual espero con humildad y mucho trabajo estar a la altura de la circunstancia".

En el final, el ministro Mandrile se dirigió a las nuevas autoridades y les deseó éxitos en sus nuevas funciones.