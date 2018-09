"Van a encarecer los productos frutihortícolas de consumo interno"

Fotos REFLEXIÓN. Karnatz dijo que las medidas de retenciones anunciadas representan "un muy mal impuesto, pero se ve que no tenían más opciones".

El regreso de las retenciones al campo y las economías regionales, como los rubros más importantes del agro que ya no tributaban derechos de exportación, fue analizado por el tesorero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Juan Pablo Karnatz, quien reconoció que las medidas anunciadas por el Gobierno nacional "fueron forzadas y no fueron bienvenidas para el sector".

Como reflexión, dijo a EL LIBERAL que lo anunciado por la Nación "es un muy mal impuesto pero en una crisis como esta, se ve que no tenían más opciones. Esta es una crisis de confianza con todos los errores que se cometieron el 28 de diciembre pasado, cuando se trazaron las metas de inflación y bajaron las tasas en un momento inadecuado, y desde ahí los mercados internacionales dejaron de confiar en nosotros, y empezó a acabarse el gradualismo".

Si bien dijo que se seguirá el impacto de las medidas en la provincia, el productor anticipó que "específicamente en nuestra región, esto va a pegar duro porque cada vez que aumenta el precio del combustible, siempre se da más en el norte que en cualquier otra parte, y tiene su impacto en los costos del flete, y por ende, se encarecen los productos".

Recalcó que el aumento del dólar "no beneficia a nuestras economías regionales atento que en la zona de riego de Santiago, el sector frutihortícola se verá afectado, porque no son mercaderías que se exportan, sino que es para el consumo interno, y en esto habrá una merma, porque el asalariado que consume frutas y hortalizas va a tener que ajustar su bolsillo".

Ahondó que "los cultivos no exportables que no son beneficiadas con la devaluación se van a ver afectados y al mismo tiempo va a sufrir el aumento de costos". Por otro lado, Karnatz lamentó que el ministerio de Agroindustria baje de categoría (secretaria). "Cualquier cambio de ministerio a secretaria implica bajas de presupuestos para el área y eso no es bueno".