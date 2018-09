04/09/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos del Torneo Amateur de Ascenso, que organiza la NBA Santiagueña.

La programación es la siguiente: Club Antonio Tagliavini, Amigos del Sur vs. Juan Pablo II; en Coronel Borges, Coronel Borges B vs. El Faro Repuestos BBC; en Villa Mercedes, Centro de Atletas vs. Nicolás Avellaneda; en Mariano Moreno, Los Primos vs. Los Auris; en Huaico Hondo, Esteban Bus vs. La Fusión.