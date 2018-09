"Me van a sacar muerta de la Casa Rosada, viva no salgo y Macri tampoco"

04/09/2018 -

La líder de la Coalición Cívica y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, pidió al campo y a las pymes que "confíen en el Presidente". Al mismo tiempo, aventó cualquier flaqueza institucional de Cambiemos. Al respecto, aseguró que el Gobierno no se irá en "helicóptero" y advirtió que a ella la tendrán que "sacar muerta de la Casa Rodada", al igual que al presidente Mauricio Macri.

La diputada nacional también reiteró que no pide "cargos" sobre los cambios que se produjeron en el organigrama del Gabinete. "Yo represento al pueblo de la Nación", recalcó.

"Les digo a los militantes golpistas que no hay helicóptero, acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile, me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco", disparó.

Al participar de una actividad de Came por el Día de la Industria, les pidió a las pymes que "hagan un sacrificio de sostener empleados" y al campo que exporte: "No van a ganar dinero este año. Les va a ir mal. Hay que sostener empleados. Es un sacrificio que vale la pena por 100 años de república y prosperidad". También, les pidió que confíen en Macri: "No es un presidente débil, es un ingeniero y está acostumbrado a guardar sus sentimientos". Y aseguró: "Se terminó la Argentina con dueños y empieza la Argentina de la prosperidad".

Además, pronosticó que "a partir de ahora cambia el modelo y la alianza económica que rigió los destinos del país". Y resaltó: "La decisión que tiene Macri no lo vi en ningún otro gobierno. La voluntad de sacar a la Argentina de la patria contratista no se lo vi a otro más que a él aunque se lo lleven puesto a su primo más querido, Ángelo Calcaterra".