"Estos fueron los peores cinco meses de mi vida después de mi secuestro"

04/09/2018 -

"Hasta que no tengamos un Presupuesto sólido, los argentinos vamos a estar expuestos"

"Para cubrir lo que falta en esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más posibilidad de contribuir. Me refiero a quienes exportan en la Argentina"

"Tomé la decisión de reducir la cantidad de ministerios en menos de la mitad. Los gobiernos tienen distintos momentos y en cada momento se necesitan equipos diferentes"

"El golpe que recibimos en estos cinco meses es duro. El mundo nos dijo que vivimos arriba de nuestras posibilidades. Creímos con excesivo optimismo que podíamos ir despacio, pero tenemos que ir más rápido"

"Claro que quisiera pagarles más a los profesores universitarios, a los enfermeros, a los policías. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología o llegar más rápido con las cloacas que prometimos. Pero cualquier estrategia de desarrollo necesita empezar por ahí: gastar menos de lo que recauda"

"El fracaso de la Argentina es que siendo uno de los países potencialmente más rico del mundo, el 30% de su población está en la pobreza"

"No me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes".