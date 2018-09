04/09/2018 -

Durante los alegados, el fiscal remarcó al tribunal las pericias de los forenses que se entrevistaron con la empresaria, madre de dos hijos y jugadora de hockey.

El representante del Ministerio Público resumió los resultados de las pericias psicológicas realizadas a Silva. ‘¿Cuáles son sus características o rasgos de personalidad? Antisociales, histriónicos, funcionamiento egocéntrico y narcisista. Tendencia a reaccionar de acuerdo con sus propios códigos e intereses. Dificultad en el control de sus impulsos y pobres frenos inhibitorios, con hostilidad excesivamente controlada que facilita conductas agresivas. Y culminan en esta pericia que ella es peligrosa para sí y para terceros’, repasó Guzzo.

Más tarde ahondó: ‘El perito de la misma defensa, (...) no puede discutir un solo punto de la pericia oficial, no puede discutir uno. Y dice: ‘no existiría patología de personalidad’. Y se encarga de decir ‘lo que se detalla son rasgos y no estructuras de personalidad’. Pero estos rasgos a los que acabo de aludir existen, no los puede desvirtuar, no puede desvirtuar el resultado de los test. Quiere decir, no puede desvirtuar la esencia de lo que Julieta Silva es’.

Y luego redondeó: ‘El mismo perito de la defensa, es el que termina firmando el último renglón de la pericia diciendo: ‘Se observan indicadores de violencia’. Y pone algo que va inclusive más allá de los peritos oficiales y más allá de los peritos de la querella. Dice: ‘Riesgo inminente para sí y para terceros’’.