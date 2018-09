Muchos usuarios se resisten a dar de baja el servicio de telefonía fija

04/09/2018 -

Hoy en el país hay casi 8 millones y medio de hogares con acceso a telefonía fija, según los últimos datos del Ente Nacional de Comunicaciones. En 2014, eran casi 10 millones. Pero en los últimos cuatro años se dieron de baja 1,5 millón de líneas fijas. En 2016, las empresas Telecom y Tel e fón i c a pe rdí a n u nos 25.500 usuarios por mes. Es decir, 855 clientes por día. Un o s 3 5 p o r h o ra . Hoy, esos números se traducen en que hay un teléfono fijo en el 70% de los hogares, según datos oficiales. Resistencia Aunque la tasa de uso es mucho menor. Son muchos los usuarios que no lo dan de baja porque todavía piensan que para vender el inmueble, la línea va a ser un plus. O bien porque hay una generación que asocia la existencia real de una persona o institución a la tenencia de una línea fija, consigna la nota de La Nación.