Un joven le propinó una paliza a su pareja delante de su hijo

Fotos DENUNCIA. La damnificada presentó la denuncia en la Comisaría 5ª del Menor y la Mujer.

04/09/2018 -

La Justicia ordenó la detención de un joven acusado de agredir salvajemente a su concubina tras una discusión, delante de su hijo.

Fuentes policiales informaron que en los primeros minutos de ayer, una joven de 24 años se presentó en la Comisaría 5ª del Menor y la Mujer y radicó la denuncia.

La damnificada manifestó a los uniformados que había sido víctima de un hecho de violencia de género por parte de su pareja, ya que éste se había ofuscado porque ella hablaba por teléfono con su madre.

Relato

Según precisaron las fuentes, el hecho se habría registrado en un domicilio ubicado en el barrio Campo Contreras. La joven comentó que se encontraba conversando por teléfono con su progenitora y que su pareja, un joven de apellido Ruiz, (31), comenzó a insultarla a los gritos.

Ataque

Ante esa situación, el hijo de ambos se despertó llorando asustado, por lo que la joven se dirigió a calmarlo a su habitación. Habría sido en ese momento cuando el agresor le propinó golpes de puño en la boca y oído y puntapiés en las piernas y en sus partes íntimas.

No conforme con ello, el agresor la habría tomado del cuello diciéndole: "Ya me tienes cansado. Si me tienes que denunciar hacelo, igual voy a salir rápido, nadie te va a creer", para luego darse a la fuga.

Personal de la Comisaría 5ª del Menor y la Mujer le recibió la denuncia y dio intervención a la fiscal de turno, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, la cual ordenó la aprehensión del agresor.