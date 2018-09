Darín no olvida a Rivas y Bertuccelli

04/09/2018 -

El escándalo de Valeria Bertuccelli y Érica Rivas con Ricardo Darín fue completamente inesperado y uno de los enfrentamientos más importantes de este 2018. En un primer momento, Darín le pidió disculpas a su compañera de "Escenas de la vida conyugal", pero ahora se arrepintió de haberlo hecho.

"Últimamente he vivido situaciones un poco fuertes", indicó el actor a Perfil.

El periodista le preguntó si el conflicto con Bertuccelli y Rivas le había "pegado". Darín dijo: "Mal, muy mal. No me lo esperaba porque no se condice con la realidad. Vos podés esperar algo semejante si tiene relación con algo que haya ocurrido".

Cuando le consultaron si por qué creía que su colega había salido a hablar y el actor dijo: "No logro entenderlo. Creo ser un tipo observador, atento, pero no puedo creer que se haya generado tanto odio hacia mi persona y yo no me haya dado cuenta. Eso es lo que más me sorprende. Es indiscutible que la única forma en que vos podés difamar a alguien en público por un hecho privado es porque odiás. Intento de destrucción y de daño. Me descoloca", dijo.

Darín marcó diferencia entre los dichos de Rivas y de Bertucelli: "El nivel de dolor o de daño fue distinto por la relación que tenía con cada una de ellas. Una era mi amiga, la otra no. Eso no significa que me haya llevado mal con Érica Rivas, todo lo contrario. Vivimos momentos fantásticos, ella es una gran actriz. Viajamos juntos. Tuvimos desencuentros, tuvimos discusiones, tuvimos reclamos recíprocos. Cometí errores y le pedí disculpas. Ella también cometió errores y nunca me pidió disculpas. Tampoco era para que desembocara en esto. Lo que te llama la atención, y que le llama la atención a mucha gente, es esta cosa de la simultaneidad. Probablemente, por ahí ande una posible explicación de cómo ocurrieron estas cosas. Yo al principio cometí un error muy grande, visto a la distancia: Valeria pidió que yo le pidiera disculpas públicas. No tendría que haberle pedido disculpas públicas por algo que era privado y ella hizo público".