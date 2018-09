Pese a las críticas, en Palencia vendió 8.000 entradas de las 9.800 que se ofertaron

04/09/2018 -

Maluma comenzará hoy su gira española Fame, precedida por la polémica de las letras de sus canciones y de su último videoclip "Mala Mía", calificado de machista.

Esta gira para presentar su último disco de estudio incluirá cinco conciertos y comenzará en la ciudad de Palencia (norte de España), donde están a punto de colgar el cartel de "No hay más localidades" con casi 8.000 entradas vendidas de las 9.800 que se ofertan.

A continuación el músico latino actuará en Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona, donde interpretará unas letras que han impulsado a grupos feministas a emprender una recogida de firmas para tratar de evitar que se celebren los conciertos.

Miles de personas lo señalan a través de las redes con el hastag #MejorSolaQueConMaluma, por aparecer, nada más empezar, en la cama y rodeado de mujeres en ropa interior mientras la letra de la canción dice, como si fuera la respuesta a tanta polémica: "Así es mi vida, es solo mía..." y "en el fondo me quieren y por eso me imitan".

En Palencia, la primera ciudad de su gira española, carteles, abanicos, tarjetas, dípticos, posavasos y pulseras protestan contra las agresiones sexistas, mientras Maluma canta que no sabe con cuál de las Cuatro Babys quedarse porque está "enamorado" de las cuatro y todas le dan "lo que pide". No obstante, su promotor aseguró que la polémica no ha influido en la gira: "ni para bien ni para mal".