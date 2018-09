La directora de un jardín de infantes hace un show de "pole dance" para sus alumnos

Hoy 15:59 -

Para el comienzo de un nuevo año escolar, este 3 de septiembre, la directora del jardín de infancia Xinshahui, en la sureña ciudad china de Shenzhen, pensó que un variado espectáculo de danza sería una gran bienvenida. Pero la fiesta programada dio un giro inesperado cuando en el escenario apareció una 'bailarina de barra', informan medios locales.



"El objetivo era lograr que los niños aprendieran más sobre la diversidad de estilos de baile", dijo Lai Rong, la directora en custión.



"Los niños son muy sencillos, estaba segura de que no encontrarían nada demasiado complicado en eso", dijo Lai. "Simplemente pensarían que es increíble que alguien pueda volar así en una barra".



"¿Quién pensaría que podía ser esa una buena idea?", escribió por su parte Michael Standaert, uno de lo padres presentes en el espectáculo. "Estamos tratando de sacar a los niños de la escuela y recuperar la matrícula que pagamos", añadió.



El video de la bailarina de barra en el jardín de infancia se hizo muy pronto viral en las redes sociales. En China esas ceremonias escolares suelen ser bastante solemnes, por lo que no pocas plataformas de medios de comunicación chinos, como Weibo, estallaron con demandas de explicación, sin importar que en el propio video los niños no parecieran estar impresionados por el espectáculo.



El Buró de Educación del distrito Bao'an, al que esta adscrito el jardín de infancia, pidió que la Sra. Lai fuera despedida. Ella por su parte afirmó que sus intenciones habían sido malentendidas y expresó su pesar por lo sucedido.



"Toda mi carrera en educación ha sido destruida por este único evento, de solo cinco minutos de actuación. El Internet es demasiado poderoso", dijo.

So before our kids got out of kindergarten for the summer, there was 10 days of military "activities" and displays of machine guns and mortars at the door; now the principal has welcomed them back with a strip pole dance on the flagpole bearing the PRC flag. She's gone nuts. pic.twitter.com/BJr4UI6Oq3