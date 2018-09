El primer burdel de muñecas sexuales abre sus puertas en Italia

Hoy 16:49 -

La compañía LumiDolls ha abierto este lunes en Turín el primer burdel de muñecas sexuales de Italia, con todas sus reservas agotadas "durante semanas", adelantó el pasado jueves el sitio web Wired.



LumiDolls Torino ofrece a sus huéspedes la experiencia "totalmente nueva" de pasar un rato íntimo con una amante de silicona a partir de 80 euros la media hora. Los clientes podrán elegir entre ocho muñecos sexuales, de los que siete tienen forma de mujer y uno simula el aspecto de un hombre, que lleva el nombre de Alessandro.



Asimismo, aquellos que visiten el novedoso prostíbulo podrán elegir en qué posición desean encontrar a su 'muñeca de compañía', pudiendo elegir entre "casi todas las del Kamasutra", comentó la compañía a Wired. Asimismo, precisó que quien elija compartir su tiempo con Alessandro podrá alargar su miembro viril de 13 a 18 centímetros.



Cada cliente, junto con la muñeca sexual que haya elegido, podrá disfrutar de una habitación privada equipada con una cama, un baño y una pantalla de televisión en la que se emitirá pornografía. No obstante, se prohíbe mantener relaciones sexuales con las muñecas en la ducha porque "son incapaces de mantenerse en pie".



Las personas que acudan al nuevo establecimiento tendrán que aceptar un código ético que incluye el deber de tratar bien a las muñecas sexuales, so pena de no recuperar un depósito de 50 euros pagado antes del servicio. Después de la sesión cada 'trabajadora' recibirá un tratamiento de saneamiento de alrededor de dos horas antes de que otro cliente pueda pagar por sus servicios.



El nuevo local estará lleno los próximos días pues, con todas las reservas agotadas "durante semanas", excepto "algunas pequeñas excepciones", comentó la compañía a Wired.



De esta forma, la empresa, que dice ser la primera de todo el mundo en ofrecer dicho servicio, extiende su franquicia, que, de momento ya cuenta con locales de estas características en Moscú y Barcelona. Asimismo, a finales de este mes inaugurará un nuevo burdel en Toronto, Canadá.