Pekerman renunció como entrenador de Colombia

Fotos José Pekerman.

En las últimas horas José Pekerman informó que no renovará su contrato con la Selección de Colombia luego de haber asumido a su cargo en 2012. “No voy a decir por qué renuncié”, expresó el DT.

“Siempre la prioridad fue la selección. Agradecerles a todos. En cada gol o en cada triunfo yo decía que quería abrazar a cada uno de los colombianos. Eso lo he sentido permanentemente. Le pido disculpas a mi hija colombiana, que debe de estar llorando. Me exigí al máximo”, aseguró Pekerman.

Y agregó: “¿Cómo voy a saber qué voy a hacer si yo no duermo desde que terminó el Mundial, solamente pensando en qué iba a hacer Colombia? En este proceso perdía a mi madre, perdí a mi hermano y no pude verlo en su momento crítico, y ahí casi no puedo continuar”.

El argentino había logrado la clasificación al Mundial de Brasil 2014 y de Rusia 2018. A pesar de que quedó eliminado en cuartos y octavos de final, respectivamente, se ganó el cariño del pueblo colombiano que, en su gran mayoría, pedían que siguiera al frente del equipo nacional.