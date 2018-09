Concejo Deliberante de La Banda homenajeó al Dr. Oscar Ledesma Patiño

Hoy 19:56 -

El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de la Banda homenajeó con una plaqueta en reconocimiento por su trayectoria y “por su fuerte lucha contra el mal de Chagas” al Dr. Oscar Ledesma Patiño, quién vivió una jornada muy emotiva acompañado por sus hijos, familiares, amigos y vecinos de la ciudad de la Banda.

La Dr. María Luisa Montoto al referirse al homenajeado, en nombre de sus colegas, lo definió como “una persona que se ha ido abriendo caminos en nuestra pequeña y gran ciudad de La Banda. Ha sido formadora de algo que trasciende los límites de la Provincia, que trasciende nuestro País, porque el centro de Chagas es conocido por todo el mundo y reconocido por la Organización Mundial de la Salud”. La concejal agregó “hoy hablo en nombre de toda la gente que ha sido beneficiada, hablo en nombre de todos los que no pueden hablar y el agradecimiento hacia usted Dr. Ledesma Patiño por toda su labor, por mostrar que se puede hacer aun cuando digan todos que es muy difícil”, destacó la concejal Montoto.

Seguidamente, la Presidenta del Concejo Deliberante Mirian Abregú y los concejales le entregaron la plaqueta de reconocimiento al Dr. Oscar Ledesma Patiño, “Por ser uno de los fundadores del Centro Provincial de Chagas, reconociendo su trayectoria, ser referente nacional e internacional en la lucha contra la erradicación de la enfermedad, formador y consultor de médicos con respecto a esta patología, siendo además autor de una bibliografía mundial referido a esta problemática, como así también un reconocido médico de nuestra ciudad de La Banda”.

Asimismo, el Dr. Ledesma Patiño, profundamente emocionado por recibir el reconocimiento por parte del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de la Banda relató “es un reconocimiento trascendente en mi vida. No es común esto. Voy a cumplir 47 años en esta actividad, dedicado en la pediatría a la enfermedad de Chagas y esto tiene un motivo” señaló, para contar luego que como “pediatra llego en el año 70´, después de hacer un perfeccionamiento en Chile, al hospital Independencia y me encuentro con una sala llena de niños con enfermedad de Chagas e inmediatamente me acople a ese equipo y a partir de ahí nunca más lo deje”, contó el Dr. Oscar Ledesma Patiño.

Luego, el homenajeado destacó el compromiso del Dr. Gerardo Zamora “en el año 2005 se decide reformular el programa de chagas, en virtud de que los 27 departamentos de la Provincia denunciaban la presencia de chagas. A partir de ahí, ha sido para mí en lo personal, fundamentalmente por la situación familiar que todos conocen, una doble responsabilidad. Por una decisión del Dr. Zamora nos dieron todos los elementos para trabajar y lo único que hicimos nosotros fue demostrar que teniendo todos los elementos se podía”.

Finalmente el Dr. Oscar Ledesma Patiño dijo “hoy Santiago del Estero es vista a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud y la oficina Panamericana declaró este centro, centro formador de recursos humanos y recibimos becarios de Guatemala, Puerto Rico, México, Honduras, Paraguay” concluyó el Dr. Ledesma Patiño en sus emocionadas palabras.