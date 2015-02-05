CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de septiembre de 2018
A LAS 21.30 VIVE-RO NOCHE DE SUEÑOS.
Por El Liberal
05/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 VIVE-RO NOCHE DE SUEÑOS
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 VIVE-RO NOCHE DE SUEÑOS (CONTINUACIÓN)
00.15 TODO POR MI HIJA
01.00 KARA PARA ASK
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
23.00 MALDITOS
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
23.00 DALE FERRO (estreno)
CANAL 4
13.00 POLI 24
13.30 MUNDO RALLY
14.00 DEPORTE EXPRESS. MUNDO MITRE
16.00 LA OVALADA
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 40 GRADOS TV
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FÚTBOL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.46 EL ASTRONAUTA
08.32 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
08.54 INVASIÓN POR ERROR
10.49 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO
TE QUEDA
12.36 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS
14.29 ESPEJITO, ESPEJITO
16.24 UN CAMINO HACIA MÍ
18.18 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE
QUEDA
20.04 ESPEJITO, ESPEJITO
22.00 VIRGEN A LOS 40
TCM
08.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.29 LA NIÑERA
09.18 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.57 LA NIÑERA
11.45 SUPERMAN
14.20 SUPERMAN 2. DONNER CUT
16.26 ORO Y CENIZAS
18.19 SIN MIEDO A LA MUERTE
20.06 TANGO Y CASH
22.00 MÁXIMO RIESGO
23.54 RÁPIDA Y MORTAL
TNT
07.21 FURIA EN DOS RUEDAS
08.59 60 SEGUNDOS
11.13 LOS ROMPEBODAS
13.29 AMIGOS CON BENEFICIOS
15.29 UNA NOCHE DE AMOR
17.20 TOMORROWLAND
19.53 LA PROPUESTA
22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
00.12 ASESINOS EN LA MIRA
SPACE
06.23 LA VENGANZA DEL YETI
08.05 GRAN TORINO
10.26 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD
12.50 PRUEBA DE VIDA
15.30 CELULAR
17.22 CHAPPIE
19.37 ARGO
22.00 RESCATE EN EL METRO 123
CINECANAL
10.05 UN FUNERAL DE MUERTE
11.45 MI OTRO YO
13.20 LAS AVENTURAS DE TINTÍN
15.00 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
16.40 CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA DE
PEANUTS
18.10 UN ROCKERO DE PELOTAS
20.00 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY
22.00 ¡ESTO ES GUERRA!
23.55 NI EN TUS SUEÑOS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 AMERICA’S GOT TALENT
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
MORANGO
(RIVADAVIA 210)
* VIERNES 7, NOCHE DE COMPETIDORES
EN “MILONGA BRAVA,
TANGO BAR”, CON MAYRA ALVARADO,
IVÁN GERMÁN PAZ, GUIDO
MAZZA, CECILIA SILVA, AUGUSTO
CASTAÑO CEVILÁN, ALEXIS ALVARADO,
MARIANA BRAVO NEIRA,
OMAR CORONEL, LUIS SANTIAGO
GÓMEZ, Y MARÍA VICTORIA
MARÍN.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 7, CLAUDIO ACOSTA
PRESENTA “AMÉRICA EN MI
PIEL”; JANA BANEGAS Y EL PROYECTO;
LA CARANCHADA DEL
ESTER; LUCY RAMOS; NACIDOS
DEL TIEMPO, Y OTROS INVITADOS.
ACTUARÁN TAMBIÉN EL
BALLET LATINOAMERICANO DE
SANTIAGO DEL ESTERO, EL BALLET
FOLCLÓRICO CIUDAD DE LA
BANDA, Y EL TALLER DE DANZAS
“NUESTRAS RAÍCES”.
MILONGA DE
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
05/09 17:00 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13
años)
05/09 19:10 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
05/09 18:10 (Cast) 20:25 (Cast)
22:40 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA, COMEDIA (+13 AÑOS)
05/09 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)
MEGALODÓN (2D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13
años)
21:40 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
16:05 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
05/09 17:00 (Cast) 22:00 (Subt)
A LA DERIVA (2D):
DRAMA, AVENTURA (+13 AÑOS)
19:30 (Subt)
MI EX ES UN ESPÍA (2D):
COMEDIA (+16 AÑOS)
20:10 (Cast) 22:30 (Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
05/09 18:00 (Cast) 20:20 (Cast)
22:40 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS
C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:00- 22:30
EL JUSTICIERO 2D APTA 16
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:10-
SUBTITULADA 2D 20:10-(SOLO EL
JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
SUBTITULADA 2D 22:50-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:30