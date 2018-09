CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de septiembre de 2018

05/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 VIVE-RO NOCHE DE SUEÑOS

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 VIVE-RO NOCHE DE SUEÑOS (CONTINUACIÓN)

00.15 TODO POR MI HIJA

01.00 KARA PARA ASK

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

23.00 MALDITOS

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO (estreno)

CANAL 4

13.00 POLI 24

13.30 MUNDO RALLY

14.00 DEPORTE EXPRESS. MUNDO MITRE

16.00 LA OVALADA

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 40 GRADOS TV

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FÚTBOL





PELÍCULAS

CINEMAX

06.46 EL ASTRONAUTA

08.32 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

08.54 INVASIÓN POR ERROR

10.49 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO

TE QUEDA

12.36 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS

14.29 ESPEJITO, ESPEJITO

16.24 UN CAMINO HACIA MÍ

18.18 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE

QUEDA

20.04 ESPEJITO, ESPEJITO

22.00 VIRGEN A LOS 40

TCM

08.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.29 LA NIÑERA

09.18 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.57 LA NIÑERA

11.45 SUPERMAN

14.20 SUPERMAN 2. DONNER CUT

16.26 ORO Y CENIZAS

18.19 SIN MIEDO A LA MUERTE

20.06 TANGO Y CASH

22.00 MÁXIMO RIESGO

23.54 RÁPIDA Y MORTAL

TNT

07.21 FURIA EN DOS RUEDAS

08.59 60 SEGUNDOS

11.13 LOS ROMPEBODAS

13.29 AMIGOS CON BENEFICIOS

15.29 UNA NOCHE DE AMOR

17.20 TOMORROWLAND

19.53 LA PROPUESTA

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

00.12 ASESINOS EN LA MIRA

SPACE

06.23 LA VENGANZA DEL YETI

08.05 GRAN TORINO

10.26 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD

12.50 PRUEBA DE VIDA

15.30 CELULAR

17.22 CHAPPIE

19.37 ARGO

22.00 RESCATE EN EL METRO 123

CINECANAL

10.05 UN FUNERAL DE MUERTE

11.45 MI OTRO YO

13.20 LAS AVENTURAS DE TINTÍN

15.00 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

16.40 CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA DE

PEANUTS

18.10 UN ROCKERO DE PELOTAS

20.00 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY

22.00 ¡ESTO ES GUERRA!

23.55 NI EN TUS SUEÑOS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 AMERICA’S GOT TALENT

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT

22.00 AMERICA’S GOT TALENT





A DÓNDE IR

MORANGO

(RIVADAVIA 210)

* VIERNES 7, NOCHE DE COMPETIDORES

EN “MILONGA BRAVA,

TANGO BAR”, CON MAYRA ALVARADO,

IVÁN GERMÁN PAZ, GUIDO

MAZZA, CECILIA SILVA, AUGUSTO

CASTAÑO CEVILÁN, ALEXIS ALVARADO,

MARIANA BRAVO NEIRA,

OMAR CORONEL, LUIS SANTIAGO

GÓMEZ, Y MARÍA VICTORIA

MARÍN.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 7, CLAUDIO ACOSTA

PRESENTA “AMÉRICA EN MI

PIEL”; JANA BANEGAS Y EL PROYECTO;

LA CARANCHADA DEL

ESTER; LUCY RAMOS; NACIDOS

DEL TIEMPO, Y OTROS INVITADOS.

ACTUARÁN TAMBIÉN EL

BALLET LATINOAMERICANO DE

SANTIAGO DEL ESTERO, EL BALLET

FOLCLÓRICO CIUDAD DE LA

BANDA, Y EL TALLER DE DANZAS

“NUESTRAS RAÍCES”.

MILONGA DE

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

05/09 17:00 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13

años)

05/09 19:10 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

05/09 18:10 (Cast) 20:25 (Cast)

22:40 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA, COMEDIA (+13 AÑOS)

05/09 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)

MEGALODÓN (2D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13

años)

21:40 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

16:05 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

05/09 17:00 (Cast) 22:00 (Subt)

A LA DERIVA (2D):

DRAMA, AVENTURA (+13 AÑOS)

19:30 (Subt)

MI EX ES UN ESPÍA (2D):

COMEDIA (+16 AÑOS)

20:10 (Cast) 22:30 (Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

05/09 18:00 (Cast) 20:20 (Cast)

22:40 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS

C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:00- 22:30

EL JUSTICIERO 2D APTA 16

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:10-

SUBTITULADA 2D 20:10-(SOLO EL

JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:30