Fotos Dos equipos distintos para los amistosos

05/09/2018 -

Lionel Scaloni, entrenador interino del seleccionado argentino, dispuso ayer un ensayo formal de fútbol en la ciudad de Los Angeles, donde paró dos equipos que se perfilan para jugar los amistosos ante Guatemala, el viernes en esa misma ciudad, y Colombia, el próximo martes en New Jersey. Ante la intención de Scaloni de utilizar a la mayor cantidad de futbolistas posible durante estos primeros compromisos posteriores al Mundial de Rusia (los primeros suyos como conductor del representativo mayor), lo que resta determinar es qué formación comenzará cada uno de aquellos encuentros. Por un lado, el técnico que viene de salir campeón con el sub 20 en L’Alcudia, con Pablo Aimar como ladero, paró a Gerónimo Rulli; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Cristian Pavón, Giovanni Simeone y Gonzalo Martínez. Del otro lado, con pecheras naranjas, estuvieron Franco Armani; Leonel Di Plácido, Alan Franco, Walter Kannemann, Marcos Acuña; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia; Maximiliano Meza, Franco Vázquez, Franco Cervi; y Ángel Correa. Se estima que este último equipo será el que más se aproximará al que Scaloni, sucesor por ahora transitorio de Jorge Sampaoli, dispondrá para el partido ante Guatemala, a las 24 del viernes en Argentina (en el inicio del sábado), mientras que el otro sería el titular contra Colombia, el martes a las 21 de nuestro país. Por ahora, Lautaro Martínez y Mauro Icardi no estuvieron en la consideración del técnico, debido a que están afectados por dolores musculares. Sin embargo, se perfilan como una dupla letal que podría darle muchas satisfacciones al seleccionado nacional. En la actualidad, son compañeros en el Inter y están cada vez más familiarizados con las características del otro. Por su parte, Sergio Romero es otro de los que, al parecer, tiene pocas chances de sumar minutos en el equipo de Lionel Scaloni. El arquero del Manchester United, ya recuperado de la lesión de rodilla que lo marginó del Mundial de Rusia, es uno de los pocos sobrevivientes del equipo que viajó a la Copa del Mundo. Sin embargo, a "Chiquito" le falta continuidad en el arco - el último fin de semana jugó para la reserva del Manchester - por lo que Armani o Rulli serán los titulares. Tampoco ent ró e n la consideración Mauro Dybala, quien debió viajar a Suiza para declarar ante el TAS por un inconveniente con su ex representante, Pierpaolo Triulzi. El seleccionado nacional volverá a entrenarse hoy en Los Ángeles y ya podría haber mayores precisiones. Guatemala Debido al Fifagate, la Federación Guatemalteca fue suspendida y la selección centroamericana no volvió a jugar ni siquiera amistosos desde el 6 de septiembre del 2016, cuando se impuso 9 a 3 a San Vicente y las Granadinas. Esta situación se estiró hasta que el pasado 15 de agosto, cuando Guatemala le ganó 1 a 0 de local a Cuba, lo cual resultó algo muy emotivo ya que estuvo casi dos años sin jugar.