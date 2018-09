"Tenemos un tipo de cambio real alto que vino para quedarse"

05/09/2018 -

El economista José María Fanelli, se refirió a la coyuntura de la economía argentina que obligó a tomar medidas al Gobierno nacional en pos de reducir el déficit fiscal para cumplir con las metas del FMI.

Señaló: "El mundo no nos quiere prestar y se quiere llevar lo que ya nos prestaron, tenemos que ahorrar y para ahorrar el consumo puede subir, pero no igual que el PBI, hay que apostar a la exportación e inversión. ¿Qué tenemos? un tipo de cambio real más alto que vino para quedarse".

En una parte de su exposición ante empresarios, indicó que "la economía argentina es dual, gente que mira el resto del mundo y gente que vive en condiciones infrahumanas, sin cloacas. Cuando uno hace algo en la Argentina, hay que hacerlo para los que están en la revolución 4.0 y para los que no tienen cloacas. Es una economía con dos tipos de productividad. El ejemplo es China que pasó gente que estaba en el campo a la ciudad y explotó la productividad". Indicó, además, que "sería imperdonable que cuando termine la crisis no tengamos un programa para seguir hacia adelante, las crisis son oportunidades, pero no se aprovechan, el PBI per cápita que tenemos hoy es menor al de 2012".