Lideran cada zona Campeonas del 28, San Isidro, Fortineras y Las Argentinas

05/09/2018 -

Este fin de semana se desarrolló una nueva ronda del torneo de fútbol femenino organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda, con una gran cantidad de público que alentó a los equipos que animan esta competencia. El viernes 31 por la noche se disputaron en el patinódromo municipal los siguientes enfrentamientos: Alto Verde 2 vs. Tévez FC 0; Villa Griselda 0 vs. Las Aliadas 1; Bº 25 de Mayo 0 vs. Atenea 1; Santa Rita 1 vs. Central Argentino 2; 17 de Octubre 0 vs. Las Fanáticas 1; Las Fortineras 3 vs. Irma FC 1 y Las Únicas 1 vs. La Selección 0. Asimismo, este lunes 3 de septiembre continuaron los partidos con los siguientes resultados: Deportivo 25 de Mayo 1 vs. San Isidro 3; Rincón Femenino FC 0 vs. Chacarita 1; Bº Salido 1 vs. Las Tiburonas 3; Deportivo Griselda 0 vs. Las Argentinas 0; Cruz Azul 0 vs. Las Líderes 1; Quilmes 1 vs. Defensoras 0; Agrupación 25 de Mayo 1 vs. Campeonas del 28 5. Tabla De esta forma, las posiciones quedaron de la siguiente manera: en Zona A, 1ª Campeonas del 28, 2ª Alto Verde, 3ª Quilmes, 4ª Las Tiburonas, 5ª Defensoras, 6ª Agrupación 25 de Mayo y 7ª Bº Salido; en Zona B, 1ª San Isidro, 2ª Central Argentino, 3ª Las Fanáticas, 4ª Deportivo 25 de Mayo, 5ª Santa Rita, 6ª 17 de Octubre y 7ª Tévez FC; en Zona C, 1ª Las Fortineras, 2ª Las Aliadas, 3ª Las Líderes, 4ª Cruz Azul, 5ª Chacarita, 6ª Villa Griselda y 7ª Rincón Femenino; y en Zona D, 1ª Las Argentinas, 2ª Deportivo Griselda, 3ª Las Selección, 4ª Las Únicas, 5ª Atenea, 6ª Irma FC y 7ª Bº 25 de Mayo. Por último, las figuras relevantes fueron Vanina Jiménez (Campeonas del 28) con 4 goles, Georgina Coronel (Las Fortineras) y Brisa Rodríguez con 3 goles ambas.