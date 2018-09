"Me encuentro mejor, pero aún tengo dolor"

05/09/2018 -

Su lesión el domingo preocupó a todos, pero se operó y ya está enfocado en la rehabilitación. El defensor argentino del Sevilla Gabriel Mercado expresó ayer sus ganas por volver a formar parte del plantel y poder estar en óptimas condiciones, tras sufrir la fractura del cúbito del brazo derecho.

"Me encuentro mejor, aún tengo signos de dolor, pero con ganas de incorporarme al club y con mis compañeros y poder volver a jugar al fútbol. La primera noche apenas dormí por el dolor y porque se te pasan muchas cosas por la cabeza a la vez. Ya con los calmantes pude ir descansando más aunque no puedo pretender que no me duela", dijo el argentino en declaraciones al sitio oficial del Sevilla.

Y agregó: "Me siento muy orgulloso de haber recibido tantos mensajes de muchísimos ex compañeros, compañeros actuales y aficionados en las redes sociales, que es algo que te reconforta para volver cuanto antes", puntualizó.

Mercado se lesionó el último domingo en el clásico ante Betis y por este inconveniente físico quedó desafectado de la gira del seleccionado argentino por Estados Unidos para los amistosos contra Guatemala y Colombia. Su tiempo de recuperación sería de tres meses, aproximadamente.