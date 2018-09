Fotos Todo listo para la gran travesía

05/09/2018 -

Fue oficializada ayer la quinta edición de la prueba denominada "Santiago Adentro", que se correrá por los caminos de toda la provincia, del 12 al 16 de septiembre próximos. La presentación se realizó ayer en el Fórum, y fueron parte de la misma Cristian Panero (organización), René Mezler (organización), Miguel Mandrile (ministro de la Producción), Carlos Dapello (subsecretario de Deportes), Marcelo Bernasconi (intendente de Sumampa), Marcela Mansilla (intendenta de Colonia Dora), Juan Sequeira (diputado provincial) y Martín Corigliani (organización). La ciudad de Sumampa será la encargada de largar y de ver la finalización del evento, que tendrá, además, vivacs en el autódromo de Las Termas de Río Hondo y en Colonia Dora. René Mezler, uno de los mentores y organizadores del Santiago Adentro, contó: "Siempre nos motivó este evento, que hoy ya se transformó en una cita de importancia en la provincia y también a nivel nacional e internacional. Tenemos un equipo de 45 personas que está trabajando con nosotros en atención, protección y en el trabajo junto al piloto. Descubrimos que Santiago tiene una geografía que va cambiando cada 20 kilómetros. Eso hace que se transforme en una prueba muy atractiva para los competidores y para todos nosotros". A su turno, Martín Corigliani (organización), detalló: "Santiago Adentro está dando un salto de calidad y cantidad cada año. No dejamos de sorprendernos. Es un desafío mantener alta la vara. Los pilotos estarán muy cuidados. Tendremos a disposición el helicóptero de la provincia. Nosotros no usamos road bock. Los pilotos solo necesitan un dispositivo con sistema operativo android". El diputado Juan Sequeira declaró: "Este tipo de pruebas hace que todos estemos trabajando en el interior para que el desafío que se emprende salga de la mejor manera posible. La organización hace mucho sacrificio y ese esfuerzo vale la pena acompañar. Agradecemos al Gobierno de la provincia que está siempre presto a acompañar este tipo de pruebas". Marcela Mansilla (intendenta de Colonia Dora), puntualizó: "Se comunica a nuestra población de este evento a través de las zonas sociales, por los medios de comunicación. En el predio del ferrocarril, ya estamos preparando el terreno para ver el espectáculo que brindará este desafío". Por su parte, el intendente de Sumampa, Marcelo Bernasconi, aseguró: "Estamos muy felices porque la organización ha elegido a Sumampa para iniciar y finalizar la prueba. La expectativa en la ciudad es muy grande y está revolucionada por este evento. Habrá una movida importante con el vivac, además de la oportunidad de ver vehículos que no se ven normalmente en la calle. Estas cosas no hubieran sido posibles sin el apoyo del Gobierno de la provincia. El movimiento económico en la zona se activa. En Sumampa, ya no hay disponibilidad en hoteles para esas fechas". Carlos Dapello, dijo: "Formamos parte de un equipo y los agradecimientos son para el gobernador Zamora, que incentiva y acompaña a este tipo de eventos deportivos. Hoy Santiago ha tenido un gran desarrollo".