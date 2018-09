Sarmiento venció a Güemes en los 4 juegos

05/09/2018 -

Sarmiento consiguió el pasado fin de semana puntaje perfecto en la séptima fecha del Torneo Clausura de las Inferiores de la Liga Santiagueña, al derrotar como visitante a Güemes en las cuatro divisiones. Los resultados de la jornada fueron los siguientes:

Sexta: Mitre Amarillo 2, Instituto Santiago 0; Banfield 0, Estudiantes 0; Villa Unión 1, Yanda 0; Unión Santiago 0, Agua y Energía 0; Comercio 0, Central Córdoba 2; Güemes 0, Sarmiento 1; Central Argentino 0, Sportivo Fernández 0; Independiente (B) 5, Defensores de Forres 2; Vélez 6, Unión (B) 0; Independiente (F) 2, Mitre Negro 2.

Séptima: Mitre Amarillo 1, Instituto Santiago 2; Banfield 4, Estudiantes 2; Villa Unión 0, Yanda 6; Unión Santiago 0, Agua y Energía 1; Comercio 1, Central Córdoba 1; Güemes 0, Sarmiento 5; Central Argentino 1, Sportivo Fernández 0; Independiente (B) 0, Defensores de Forres 1; Vélez 1, Unión (B) 0; Independiente (F) 0, Mitre Negro 0.

Octava: Mitre Amarillo 1, Instituto Santiago 0; Banfield 1, Estudiantes 2; Villa Unión 1, Yanda 0; Unión Santiago 0, Agua y Energía 0; Comercio 0, Central Córdoba 0; Güemes 0, Sarmiento 1; Central Argentino 3, Sportivo Fernández 0; Independiente (B) 0, Defensores de Forres 1; Vélez 3, Unión (B) 0; Independiente (F) 0, Mitre Negro 2.

Novena: Mitre Amarillo 3, Instituto Santiago 2; Banfield 2, Estudiantes 3; Villa Unión 1, Yanda 1; Unión Santiago 1, Agua y Energía 0; Comercio 2, Central Córdoba 1; Güemes 0, Sarmiento 4; Central Argentino 5, Sportivo Fernández 0; Independiente (B) 2, Defensores de Forres 1; Vélez 4, Unión (B) 1; Independiente (F) 0, Mitre Negro 0.

El próximo sábado, desde las 8, se jugará la octava fecha que tendrá estos partidos: Instituto Santiago vs. Central Córdoba (en Copse), Agua y Energía vs. Comercio, Yanda vs. Unión Santiago, Estudiantes vs. Villa Unión, Mitre Amarillo vs. Banfield (en Banco Provincia), Sarmiento vs. Mitre Negro, Unión (B) vs. Independiente (F), Def. Forres vs. Vélez, Sportivo Fernández vs. Independiente (B), Güemes vs. Central Argentino.