"Boca necesita un estadio para 80 mil personas"

Fotos FIRME. Daniel Angelici insiste con la construcción de un nuevo estadio para Boca, con mayor capacidad.

05/09/2018 -

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, reavivó ayer una polémica, al manifestar que la construcción de un nuevo estadio, con mayor capacidad, es la "única salida" para atender la demanda de los socios que quieren presenciar cada uno de los partidos.

"En lo personal creo que la única salida es un estadio nuevo, pero yo presido el club, no soy el dueño. La Bombonera igual puede tener mucho uso, incluso jugar algunos partidos, pero Boca, por su cantidad de socios, necesita un estadio para 80 mil personas", opinó el dirigente tras inaugurar las nuevas oficinas del club.

Luego, Angelici explicó: "La solución más viable para continuar en La Bombonera es adquirir las dos manzanas y media que se encuentran detrás de la zona de los palcos para hacer la réplica de lo que está hecho y cambiarle el sentido a la cancha".

"Es un tema que divide a los socios porque es sentimiento. A lo mejor el que no tiene su lugar, prefiere tener el estadio nuevo y aquel que tiene su platea prefiere seguir en el Templo. Pero a medida que pasen los años la legislación dice que hay que sentar el diez por ciento por año y llegado el momento nos vamos a quedar con menos capacidad. Quizás ahí nos demos cuenta que necesitamos un nuevo estadio", sentenció.

Carlos Tévez

El presidente de Boca se refirió además al lugar que le toca ocupar a Carlos Tévez dentro del plantel en la actualidad.

"Lo quiero mucho y tengo una relación particular con él y su familia, pero una vez que pasa el portón es un jugador más que está a disposición del cuerpo técnico, que decide quién tiene que jugar. Eso (Tévez) lo acepta", opinó Angelici, respetuoso de las decisiones de Guillermo Barros Schelotto.

Por último, habló del seleccionado nacional, que inició un nuevo ciclo, tras la opaca actuación en el Mundial de Rusia.

"No pusimos una fecha, en noviembre o diciembre vamos a tener que tener el proyecto. Lo importante es achicar el grado de error, en los últimos años tuvimos 12 técnicos y es muchísimo. Hay que pensar bien y estar convencidos. Por ahora no hablamos nunca de nombres. No tenemos previsto (que continúen Scaloni y Aimar en el seleccionado mayor). Lo que aprobamos en Comité Ejecutivo fue que en diciembre había que tener un entrenador. Bajo esas condiciones se habló con ellos", señaló convencido.