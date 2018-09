Víctor Blanco confirmó que Centurión se queda

05/09/2018 -

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, habló de la posibilidad de que Ricardo Centurión se vaya de la entidad y descartó de plano que eso pueda ocurrir.

"No tenemos ninguna noticia. Al menos ahora, Centurión no se va de Racing", afirmó el titular de la "Academia", y agregó: "Hoy por hoy no pensamos en desprendernos de ningún jugador", dijo el titular de la "Academia".

El habilidoso volante de Racing quedó, una vez más, en el centro de la polémica la semana pasada cuando fue expulsado en el encuentro ante River, que significó la eliminación de su equipo en octavos de final de la Copa Libertadores, y antes de abandonar el campo de juego le hizo la seña de la camiseta de Boca a los simpatizantes "millonarios".

El nombre de Centurión, quien pidió disculpas posteriormente a los hinchas de Racing, aunque luego no participó en la victoria por 2-0 a Rosario Central que depositó al equipo de Eduardo Coudet en lo más alto de la Superliga, apareció hoy en la órbita de Monterrey, porque el libro de pases mexicano cierra hoy.

"No es momento de desprenderse de un jugador de la categoría de Centurión. No llegó nada pero en principio no veo ninguna posibilidad", aclaró Blanco que salió así a desmentir las versiones que habían surgido en las últimas horas con el pase de Centurión.