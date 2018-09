Holan: "River juega el fútbol que a mí me gusta"

Fotos DT. Holan sabe que se vienen dos partidos importantes en la Libertadores y frente a un rival de jerarquía.

Independiente ya tiene la mira puesta en River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América y no es para menos. El "Rojo" tiene como objetivo volver a estar en lo más alto de un certamen sudcontinental y para ello el entrenador Ariel Holan sabe que no será tarea sencilla.

"Espero que sean dos partidos extraordinarios porque los dos equipos están en condiciones de hacerlo, que sean encuentros para disfrutar por los jugadores, los entrenadores y el público. Claro que queremos ganar como River va a querer ganar, y veremos cuál de los dos lo consigue. Nosotros hace 28 años que no estamos en una instancia así de Copa y trataremos de aprovechar la oportunidad", dijo el entrenador de los "Diablos Rojos" cuando faltan dos semanas para asumir el primero de los compromisos ante el equipo de Gallardo.

Un día después de revelar que "admira" a Gallardo, el entrenador del "Rojo" fue un poquito más allá en el concepto hacia su rival copero.

"River tiene un técnico extraordinario, el más exitoso de la historia del club. Es un equipo con futbolistas de primer nivel que juegan al fútbol y juegan el fútbol que a mí me gusta. Por eso estoy ilusionado en hacer dos grande partidos. Me encanta jugar estos partidos: lo único es que quiero mucho a River también y es una pena que haya tocado en esta fase".

En charla en "Como te va" (radio Rivadavia), el entrenador negó que Independiente no le haya querido ceder la cancha a River para el duelo con Platense por la Copa Argentina.

"No estoy en conocimiento profundo, pero Independiente nunca alquila la cancha, no es una cuestión con River. A nosotros nos costó muchísimo terminar el estadio y nos costó tener el mejor piso de Latinoamérica, y lleva un cuidado especial con sus horarios de uso. De hecho, casi no practicamos en el estadio. Pero por favor, que no se tome como que Independiente negó algo. Como River, Boca, Racing y San Lorenzo, tampoco alquilamos nuestra cancha", expresó al respecto el adiestrador de los "rojos" de Avellaneda.