El Central perdió u$s 11.831M

05/09/2018 -

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron u$s 947 millones y se ubicaron en u$s 51.443 millones, informó la autoridad cambiaria.

Desde el primer desembolso del FMI por u$s 15 mil millones del 22 de junio, el Central perdió u$s 11.831 millones, según la información oficial. En el año, los fondos atesorados en el Central bajaron u$s 3.612 millones. El BCRA indicó que "la variación de divisas, títulos externos y otros instrumentos arrojaron saldo negativo de u$s 89 M".