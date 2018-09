El dólar subió $0,80 y la intervención del BCRA no aplacó la demanda del billete

05/09/2018 -

El dólar cerró en un promedio de $39,69 en la city porteña, unos $0,80 por encima de su cierre del lunes, mientras que en la Capital santiagueña, el billete verde alcanzó los $41,50, en una jornada en la cual el Banco Central intervino con u$s 358 millones para tratar de frenar el avance de la moneda norteamericana.

El día posterior a los discursos del presidente Mauricio Macri y del ministro de Economía Nicolás Dujovne explicando cuáles serían las medidas a tomar para reducir el déficit fiscal, el mercado continuó con los mismos nervios de las últimas jornadas.

Ante el salto inicial que llevó al billete a superar los $ 39 en el Mulc y los $ 40 en los bancos privados de la City, el Banco Central (BCRA) decidió subastar 100 millones de dólares a las 12 del mediodía de los que adjudicó su totalidad a $ 39,12. Lejos de responder a la baja, tras la intervención el dólar mayorista saltó de los $ 39,08 a los $ 39,30. Más tarde, la autoridad monetaria anunció una nueva subasta de hasta u$s 400 millones que realizó 3 minutos antes del cierre para lograr un efecto enfriamiento sobre el final.

En esta oportunidad adjudicó u$s 258 millones a $ 38,91, lo que respondió a que "la demanda no llegó a u$s 300 millones" y logró que la divisa cerrara a $ 38,88, una suba de $ 1,48.

El dólar blue llegó a $ 40. Los precios de la divisa se movieron dentro de un amplio abanico de fluctuación con marcada dispersión y amplitud entre máximos y mínimos operados.