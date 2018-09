Capítulo 17 del Anual: goles para todos los gustos

05/09/2018 -

La Liga de Fútbol Infantil (Lifi), hizo disputar la fecha 17 del Torneo Anual, registrándose una gran cantidad de goles. Los resultados fueron:

Categoría 2005: Comercio 2, Niños Unidos 1; Güemes 1, Estrella Roja 0; Golcito 1, Valoy 1; Lawn Tennis 0, Donis 2; Estrella del Sur 0, Sarmiento 7. Categoría 2006: Comercio 0, Niños Unidos 2; Güemes 8, Estrella Roja 0; Golcito 1, Valoy 4; Lawn Tennis 0, Donis 1; Estrella del Sur 0, Sarmiento 4.

Categoría 2007: Comercio 6, Niños Unidos 1; Güemes 4, Estrella Roja 0; Golcito 0, Valoy 1; Lawn Tennis 1, Donis 0; Estrella del Sur 0, Sarmiento 2. Categoría 2008: Comercio 2, Niños Unidos 2; Güemes 1, Estrella Roja 0; Golcito 0, Valoy 3; Lawn Tennis 0, Donis 2; Estrella del Sur 0, Sarmiento 7.

Categoría 2009: Comercio 4, Niños Unidos 0; Güemes 2, Estrella Roja 1; Golcito 2, Valoy 2; Lawn Tennis 1, Donis 1; Estrella del Sur 0, Sarmiento 2.

En tanto, se postergó el partido entre Tricolor y Ferroviarito. Mientras que se jugó un pendiente de la 2009: Valoy 1, Donis 7.

Próxima fecha (19ª), el domingo 9 de septiembre: Niños Unidos vs. Golcito, Sarmiento vs. Comercio, Donis vs. Estrella del Sur, Ferroviaritos vs. Lawn Tennis, Estrella Roja vs. Triocolor y Galguitos vs. Güemes. Libre: Valoy.