Castro se aseguró de tener dinero para dejar de trabajar a los 50 años

05/09/2018 -

Hace varios años que Luciano Castro no se equivoca con las elecciones de las ficciones a las que les pone el cuerpo. Hace tres años que protagoniza un éxito tras otro. "Los ricos no piden permiso", "Las Estrellas" y ahora con el salto a Telefé de la mano de "100 días para enamorarse", Castro no ha dejado de cosechar elogios y buenos dividendos. Pero, por lo que contó en su visita al programa de Verónica Lozano, su carrera profesional tiene fecha de vencimiento. Está decidido a dejar la actuación cuando cumpla los 50 años, y ya tiene proyectos para cuando esa despedida se produzca.

"Lo físico es un envase. Tengo fecha de vencimiento. Yo no me creo esto. Lo cuido porque me gusta, no porque piense lucrar con esto hasta que tenga 70 años porque a los 50 pienso no laburar más", contó ante la sorpresa del público de "Cortá por Lozano". Y agregó: "En seis años me imagino surfeando y estando con mi familia, como tiene que ser. Con menos pretensiones y menos ambiciones y más tranquilo de lo que estoy. No es algo muy ambicioso, ya tengo algo colocado como para empezar a vivir de eso".

Luciano Castro, quien arrancó en "Jugate conmigo", el ciclo de entretenimientos que conducía en 1994, Cris Morena, armó su familia con la modelo y actriz Sabrina Rojas, con quien tiene dos niños, Esperanza (5) y Fauto (3), y también sumó a ese hogar a su hijo Mateo (16), fruto de una relación anterior. Y fueron ellos los que tomaron con mayor felicidad la decisión del actor de empezar a disfrutar de la vida en familia. Aunque Sabrina ya le hizo una fuerte advetencia. "Cuando se habló con Sabrina me dijo ‘yo te banco y te acompaño hasta el fin del mundo, pero después no me digas: ‘Me voy a Buenos Aires a hacer una tira’. Te quedás acá y te quedás acá conmigo, porque si vas a ir y venir haciéndote el ‘Mar del Plata es mi refugio’, sos un boludo y no vas a ir a ningún lado’’, reveló Luciano la conversación íntima que tuvo con su mujer. Y agregó: "Eso también se habla y tiene que ver con la pareja. Todo es un arreglo. Yo no dije ‘A los 50 no laburo más, me voy a Mar del Plata y el que viene, viene y el que no, se va a cagar’. No".

Antes, Castro había compartido el proceso de transformación que vivió junto a su pareja. "Hay que ceder, compartir, abrirse, hablar, contar, mostrar las miserias. Eso te hace mejorar como persona", dijo y aseguró que lucha para dejar de ser egoísta, sobre todo por el proyecto de familia que tiene con Sabrina Rojas, con quien está en pareja hace 10 años.

En la charla, Luciano reveló que todos los días se levanta a las 5.30 de la madrugada, tenga que trabajar o no; pero se acusta a las 21, a dormir, no a mirar la televisión. Por es rutina se calificó como un ser "aburrido".

Y en una especie de terapia con Vero Lozano contó que hace dos meses dejó de ver a su psiquiatra. "Me medicaba porque me cuesta conciliar el sueño, me tengo que dormir temprano y me duermo a la 1 de la mañana. Es que tengo esta costumbre de pensar en lo que hice en el día, en dónde erré, dónde no, en dónde puedo mejorar. Y eso hace que me disperse", concluyó.