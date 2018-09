05/09/2018 -

En 1994, Néstor Garnica fue becado por la Universidad Nacional de Tucumán para viajar a Alemania donde recorrió ciudades tales como Dusseldorf, Colonia y Bonn. Luego siguió perfeccionándose en Holanda en el Conservatorio de Rotterdam. Visitó diferentes países de Europa integrando grupos de distintos géneros, orquestas de cámaras, típicas: Orquesta Típica de Tango de Rotterdam; Grupo Mariachi "Tierra Caliente" de Amsterdan y Trío "Caramba" junto con Lucio García (Cuba), Lorenzo Caballero (España), entre otros. "Yo me considero un fanático del violín y es por eso que me animo a hacer estas cosas. He tocado tangos e incursioné en otros rubros", resaltó el afamado intérprete nacido en La Banda.

"A la música de Cámara la interpreté en Tucumán y en Buenos Aires y, hace un tiempo, hice un ensayo público en Santiago", destacó este artista con formación clásica en Tucumán y partícipe de cursos de perfeccionamientos realizados en Holanda.