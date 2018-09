"Si sentimos que algo nos supera, hay que recurrir a la ayuda profesional para sobrellevar esa sensación de desborde"

Fotos CAUSAS. El punto es saber qué significa para esa persona el dinero, cómo lo maneja y cuánta importancia tiene.

05/09/2018 -

La situación económica de hoy, genera, un cuadro muy peligroso para aquellas personas que son propensas al estrés crónico. Es un suceso que desestabiliza y empiezan a surgir un montón de cuestiones relacionadas al ¿qué es lo que va a suceder en el futuro?

La Lic. en Psicología, Rosario Sanguedolce explicó la situación que se vive en el interior del cuerpo y las recomendaciones para superar este trance.

"Si bien la ansiedad y la angustia son afectos normales que puede tener una persona, pero cuando está en demasía y no es algo que se pueda tramitar simbólicamente o en forma más sana, producen síntomas como arritmia, ataques de pánico o picos de estrés. El dinero en sí es algo muy simbólico en el sujeto, para cada uno significa algo distinto. El punto es saber qué significa para esa persona el dinero, cómo se maneja con el dinero. Además está esta cuestión económica generalizada, que rige, regula y contiene en un país, y éste se ve desbordado, provoca muchos de estos malestares. Ante una economía tal volátil, el sujeto se siente muy desamparado, desprovisto de los marcos de contención que tienen que ver con la sociedad y la economía. Y cuando este marco de contención se ve un poco flaqueado, que no da cierta seguridad al sujeto, éste se desborda. Y esto es lo que está pasando. Es lo que vemos en la clínica por la situación económica del país, con no saber qué va a pasar", explicó la Lic. Salguedolce.

Ante esto, recomendó: "Hay que recurrir a la ayuda, si hay algo que nos supera. Cuando empezamos con síntomas, con afectaciones en diferentes ámbitos de la vida, hay que solicitar ayuda, porque hay algo que nos está diciendo la psiquis que algo no está bien. La ayuda pasa por la contención a ese sujeto que hoy está desbordado".