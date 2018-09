Bailó "El Pollo" Álvarez: Polino le puso un cero y se estrenó el VAR

Fotos "El Pollo" y Yamila obtuvieron apenas 8 puntos.

Hoy 08:44 -

La segunda pareja en salir a la pista fue la compuesta por "El Pollo" Álvarez y Yamila Ramírez. El conductor, que fue relacionado sentimentalmente con Laurita Fernández, se mostró feliz, pero tras el debut no obtuvo buenas devoluciones.

Ángel de Brito, lo felicitó por animarse a bailar pero fiel a su estilo, indagó sobre su vida privada. ¿Es verdad que tuviste algo con Nicole Neumann?, le consultó. Él lo negó de inmediato y remarcó que está de novio hace diez meses y que ama muchísimo a su pareja.

En cuanto al baile, Ángel fue lapidario. "Fue malísimo lo que vi. La cara no iba con el cuerpo para nada", dijo para luego cerrar con un 2. Laurita, que también desmintió un romance con él, puntuó a la pareja con un 5. "Me gustó que hayan usado los trucos básicos de la música disco. Los hicieron muy bien".

Florencia, con el voto secreto, destacó la alegría del "Pollo", pero marcó algunas críticas del baile. Finalmente, Polino estrenó el cero: "No pensé que esto iba a pasar tan rápido... Él estaba muy destartalado y la chica transmitía la sensación del miedo a caerse. Lo que vi no me gustó nada", dijo. El total fue de 7 puntos.

De inmediato, la coach de la pareja pidió el VAR, a cargo de Lourdes Sánchez, Jorge Moliniers y Mariela Anchipi. "Los trucos salieron perfectos a diferencia de lo que dijo De Brito", afirmó Lourdes y mostró las imágenes. Así, decidieron subirle un punto y "El Pollo" con su bailarina se fueron con 8 puntos.