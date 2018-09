Niño con 24 dedos corre el riesgo de ser sacrificado por sus familiares

Hoy 16:34 -

Varios familiares de Shivanandan, un niño de 12 años que vive en Gurri (Uttar Pradesh, India) quieren matarle para hacerse ricos porque nació con 12 en las manos y otros 12 en los pies —seis en cada extremidad—, informa la agencia de noticias Asian News International (ANI).

Los padres del menor afirman que esos parientes amenazan la vida de su hijo después de que un hechicero les dijera que el sacrificio de su familiar les garantizaría una vida llena de riquezas.

"Hemos dejado de enviarlo a la escuela. También hemos recurrido a la ayuda de la Policía", ha declarado el progenitor.

Umashankar Singh, un oficial de alto rango, asegura que las autoridades recibieron una denuncia e investigara el caso personalmente.

