Córdoba: "Recomendé a Armani para Boca pero no me hicieron caso"

Hoy 20:34 -

Oscar Córdoba reafirmó que recomendó a Franco Armani para el arco de Boca cuando el “Xeneize” buscaba adquirir un jugador de categoría para otorgar mayor seguridad en ese puesto.

“No me equivoqué en recomendar a Armani para Boca, pero no me hicieron caso, ellos sabrán por qué”, expresó el ex arquero del “Xeneize” ante una radio cordobesa.

Recordemos que el colombiano defendió los colores del club entre 1997 y 2001, época en la que ganó Apertura 98, Clausura 99 y Apertura 2000, Libertadores 2000 y 2001 y la Intercontinental del 2000.