CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de septiembre de 2018

A LAS 17.45 UNA PARTE DE MÍ

06/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 GIGANTES DEL SUD

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 DALE FERRO

 

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.18 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD

DE HUESOS

08.47 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO

10.25 MI MARCIANO FAVORITO

12.11 JUMANJI

14.08 SCOOBY-DOO

15.46 HULK

18.25 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO

20.03 JUMANJI

22.00 LA MOMIA

TCM

07.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.02 LA NIÑERA

08.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

6)

10.30 LA NIÑERA

11.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.44 MUERTOS DE MIEDO

13.49 LA GRAN AVENTURA DE PEE WEE

15.31 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

18.07 MÁXIMO RIESGO

20.01 RÁPIDA Y MORTAL

22.00 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ

TNT

07.05 TRIUNFOS ROBADOS. TODO O NADA

09.00 LOS ROMPEBODAS

11.12 AJUSTE DE CUENTAS

13.23 UNA NOCHE DE AMOR

15.08 TOMORROWLAND

17.47 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

20.06 SOY LEYENDA

22.00 ASESINOS EN LA MIRA

23.41 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

01.37 AMERICAN PIE 5. UNA FIESTA DE

SPACE

06.31 PRUEBA DE VIDA

09.12 COLATERAL. TIEMPO Y LUGAR EQUIVOCADO

11.30 CELULAR

13.22 UN PLAN PERFECTO

15.28 TRASH, LADRONES DE ESPERANZA

17.34 ARGO

19.56 RESCATE EN EL METRO 123

22.00 ARMA MORTAL

CINECANAL

10.30 COMO SI FUERA CIERTO

12.10 PEQUEÑOS INVASORES

13.50 LA INVENCIÓN DE HUGO

16.00 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY

17.55 JACK REACHER. SIN REGRESO

20.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS REVOLUCIÓN

22.00 LA LLAMADA 3

23.45 SILENCIO

SONY

08.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 AMERICA’S GOT TALENT

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 LA CASA DE LOS SUSTOS

22.00 AMERICA’S GOT TALENT


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 22.30, CONCIERTO

DE CLÁSICOS INTERNACIONALES

CON EL DÚO DON’T TOUCH QUE

INTEGRAN PAMELA SALDAÑA, EN

VOZ, Y GERMÁN MANFREDI EN

GUITARRA. HARÁN UN RECORRIDO

DESDE LOS 70 A LOS 90.

+VIERNES 7 Y SÁBADO 8, A LAS

23, HOMENAJE A GUSTAVO CERATI

CON LA BANDA ASTILLA

ROCK.

MORANGO

(RIVADAVIA 210)

* MAÑANA, NOCHE DE COMPETIDORES

EN “MILONGA BRAVA,

TANGO BAR”, CON MAYRA ALVARADO,

IVÁN GERMÁN PAZ, GUIDO

MAZZA, CECILIA SILVA, AUGUSTO

CASTAÑO CEVILÁN, ALEXIS ALVARADO,

MARIANA BRAVO NEIRA,

OMAR CORONEL, LUIS SANTIAGO

GÓMEZ, Y MARÍA VICTORIA

MARÍN.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* MAÑANA, CLAUDIO ACOSTA

PRESENTA “AMÉRICA EN

MI PIEL”; JANA BANEGAS Y EL

PROYECTO; LA CARANCHADA

DEL ESTER; LUCY RAMOS; NACIDOS

DEL TIEMPO, Y OTROS

INVITADOS. ACTUARÁN TAMBIÉN

EL BALLET LATINOAMERICANO

DE SANTIAGO DEL ESTERO,

EL BALLET FOLCLÓRICO

CIUDAD DE LA BANDA, Y

EL TALLER DE DANZAS “NUESTRAS

RAÍCES”.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

06/09 - 07/09 17:20 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

06/09 al 12/09 19:30 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

06/09 al 12/09 17:50 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

06/09 - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)

22:10 (Subt) 22:30 (Subt)

YANKA Y EL ESPÍRITU DEL

VOLCÁN (2D)

AVENTURA (ATP)

06/09 - 07/09 16:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

06/09 - 07/09 16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

06/09 - 20:05 (Cast) 22:30 (Subt)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

06/09 - 19:00 (Cast) 22:00 (Cast)

EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+16

AÑOS)

06/09 al 12/09 18:00 (Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

06/09 - 07/09 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

06/09 - 20:10 (Cast) 22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 19:10-

22:30- 23:30 SUBTITULADA 2D

21:20-(SOLO EL JUEVES)

TODOS LOS SABEN 2D APTA

13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20- 22:30

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 17:15

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 20:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $150

Jubilados, docentes y estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada general: $160

Jubilados, docentes y estudiantes:

$95 todos los días.

 
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