CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de septiembre de 2018
A LAS 17.45 UNA PARTE DE MÍ
Por El Liberal
06/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 GIGANTES DEL SUD
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 DALE FERRO
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.18 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD
DE HUESOS
08.47 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO
10.25 MI MARCIANO FAVORITO
12.11 JUMANJI
14.08 SCOOBY-DOO
15.46 HULK
18.25 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO
20.03 JUMANJI
22.00 LA MOMIA
TCM
07.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.02 LA NIÑERA
08.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
10.30 LA NIÑERA
11.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.44 MUERTOS DE MIEDO
13.49 LA GRAN AVENTURA DE PEE WEE
15.31 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
18.07 MÁXIMO RIESGO
20.01 RÁPIDA Y MORTAL
22.00 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ
TNT
07.05 TRIUNFOS ROBADOS. TODO O NADA
09.00 LOS ROMPEBODAS
11.12 AJUSTE DE CUENTAS
13.23 UNA NOCHE DE AMOR
15.08 TOMORROWLAND
17.47 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
20.06 SOY LEYENDA
22.00 ASESINOS EN LA MIRA
23.41 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
01.37 AMERICAN PIE 5. UNA FIESTA DE
SPACE
06.31 PRUEBA DE VIDA
09.12 COLATERAL. TIEMPO Y LUGAR EQUIVOCADO
11.30 CELULAR
13.22 UN PLAN PERFECTO
15.28 TRASH, LADRONES DE ESPERANZA
17.34 ARGO
19.56 RESCATE EN EL METRO 123
22.00 ARMA MORTAL
CINECANAL
10.30 COMO SI FUERA CIERTO
12.10 PEQUEÑOS INVASORES
13.50 LA INVENCIÓN DE HUGO
16.00 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY
17.55 JACK REACHER. SIN REGRESO
20.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS REVOLUCIÓN
22.00 LA LLAMADA 3
23.45 SILENCIO
SONY
08.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 AMERICA’S GOT TALENT
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 LA CASA DE LOS SUSTOS
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22.30, CONCIERTO
DE CLÁSICOS INTERNACIONALES
CON EL DÚO DON’T TOUCH QUE
INTEGRAN PAMELA SALDAÑA, EN
VOZ, Y GERMÁN MANFREDI EN
GUITARRA. HARÁN UN RECORRIDO
DESDE LOS 70 A LOS 90.
+VIERNES 7 Y SÁBADO 8, A LAS
23, HOMENAJE A GUSTAVO CERATI
CON LA BANDA ASTILLA
ROCK.
MORANGO
(RIVADAVIA 210)
* MAÑANA, NOCHE DE COMPETIDORES
EN “MILONGA BRAVA,
TANGO BAR”, CON MAYRA ALVARADO,
IVÁN GERMÁN PAZ, GUIDO
MAZZA, CECILIA SILVA, AUGUSTO
CASTAÑO CEVILÁN, ALEXIS ALVARADO,
MARIANA BRAVO NEIRA,
OMAR CORONEL, LUIS SANTIAGO
GÓMEZ, Y MARÍA VICTORIA
MARÍN.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* MAÑANA, CLAUDIO ACOSTA
PRESENTA “AMÉRICA EN
MI PIEL”; JANA BANEGAS Y EL
PROYECTO; LA CARANCHADA
DEL ESTER; LUCY RAMOS; NACIDOS
DEL TIEMPO, Y OTROS
INVITADOS. ACTUARÁN TAMBIÉN
EL BALLET LATINOAMERICANO
DE SANTIAGO DEL ESTERO,
EL BALLET FOLCLÓRICO
CIUDAD DE LA BANDA, Y
EL TALLER DE DANZAS “NUESTRAS
RAÍCES”.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
06/09 - 07/09 17:20 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
06/09 al 12/09 19:30 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
06/09 al 12/09 17:50 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
06/09 - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)
22:10 (Subt) 22:30 (Subt)
YANKA Y EL ESPÍRITU DEL
VOLCÁN (2D)
AVENTURA (ATP)
06/09 - 07/09 16:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
06/09 - 07/09 16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
06/09 - 20:05 (Cast) 22:30 (Subt)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
06/09 - 19:00 (Cast) 22:00 (Cast)
EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+16
AÑOS)
06/09 al 12/09 18:00 (Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
06/09 - 07/09 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
06/09 - 20:10 (Cast) 22:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 19:10-
22:30- 23:30 SUBTITULADA 2D
21:20-(SOLO EL JUEVES)
TODOS LOS SABEN 2D APTA
13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:20- 22:30
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 17:15
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 20:00
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $150
Jubilados, docentes y estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada general: $160
Jubilados, docentes y estudiantes:
$95 todos los días.