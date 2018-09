FÚNEBRES | 6 de septiembre de 2018

06/09/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Sara Leonor Ruíz (Arraga)

- Leonidas del Jesús Juárez (La Banda)

- Ramona Trinidad Galván de Alustiza

- Yhonatan Daniel Castellani

- Daniela Susana Arce

Sepelios Participaciones

ARCE, DANIELA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/18|. Su esposo Nicolás Salvatierra, sus hijos Analía y Gustavo, Lucía y Milena, su padre Juan T. Arce, sus hnos., sobrinos y demás familiares partician su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio de Árraga. Casa de duelo Bº Borges. EMPRESA SANTIAGO.

ARCOS, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 3/9/18|. Que en el descanso eterno el Señor lo proteja con su mirada. Los amigos de su hija Norma y flia: María Teresa y Plácido, sus hijos Ignacio y Anabel, sus nietos Mateo, Benjamin, Santino y Ricky Bernasconi acompañan en su dolor rogando oraciones en su memoria.

CASTELLANI, YHONATAN DANIEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/18|. Su padre Rubén Daniel Castellani, su esposa Mariela Bravo, sus hermanos Sol e Iván y su sobrino Jonás, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en S. V. Parque de la Paz (Independencia y Prolog.) y serán sepultados en el mismo hoy a las 11.

CASTELLANI, YHONATAN DANIEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/18|. Su tía María del Carmen Castellani y primos Álvaro, Alejandro y Patricio Coronel Castellani, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en S. V. Parque de la Paz (Independencia y Prolog.) y serán sepultados en el mismo hoy a las 11.

CASTELLANI, YHONATAN DANIEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/18|. Su tía Adriana Castellani, participa con profundo dolor su partida. Sus restos son velados en S. V. Parque de la Paz (Independencia y Prolog.) y serán sepultados en el mismo hoy a las 11.

CASTELLANI, YHONATAN DANIEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/18|. Su tío Fernando Castellani, sus primos Fernando y Lucía Castellani, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en S. V. Parque de la Paz (Independencia y Prolog.) y serán sepultados en el mismo hoy a las 11.

CASTELLANI, YHONATAN DANIEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/18|. Su tía Karina Mariel Castellani y primos Tiziano y Oriana Castellani, participan con profundo dolor su partida. Sus restos son velados en S. V. Parque de la Paz (Independencia y Prolog.) y serán sepultados en el mismo hoy a las 11.

CASTELLANI, YHONATAN DANIEL PROF. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/18|. Su querida abuela Ada Peñaflor de Castellani, sus tíos Mery, Adriana, Fernando, Karina y sus respectivas flias., lloran su partida y ruegan para el, la luz que no tiene fin. Sus restos son velados en S. V. Parque de la Paz (Independencia y Prolog.) y serán sepultados en el mismo hoy a las 11.

FERREYRA AUAD, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Elsa Espeche de Oberlander e hijos participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su vecina Clari e hijos en este difícil momento. Ruega oración en su memoria.

FERREYRA AUAD, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Enrique Oberlander y flia, Marcelo Oberlander y flia, María del Carmen Oberlander y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Clari e hijos en este duro momento. Ruega oración en su memoria.

GALCONTAS DE GÓMEZ, YOLANDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Comodoro Rivadavia, Chubut el 3/9/18|. Sus sobrinos José Luis, María Silvia, Eduardo y Gustavo Galcontas participan con tristeza su partida hacia la casa del Padre.

GALVÁN DE ALUSTIZA, RAMONA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/18|. Su esposo Eduardo Alustiza, sus hijos Gustavo, Pablo, Alberto y Gastón hnos. Dolores, Maria, Miguel, Adela, nietos sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas cementerio La Piedad Cob. Norcen SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MARTÍNEZ, JOAQUÍN GUILLERMO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en San Fco- Córdoba el 2/9/18|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Nancy Blanco, acompaña a su estimado Dr. Gonzalo en tan irereprable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

SCHEJTMAN, ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Elena Vera de Durán, sus hijos Elena y Alejandro Ferreiro, Francisco José (Paqui) y Marilo Araujo con sus respectivas flias, participan su fallecimiento y ruegan al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

TÉVEZ DE LESCANO, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus amigos familias Juárez Llanos acompañan en el dolor a su esposo Miguel, sus hijos Bubé y Clarita. Ruegan para ella brille la luz que no tiene fin. Invitan a la misa de las 20 hs en iglesia San Francisco hoy. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BILLONI DE TENTI, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/11|. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse siete años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, ESTEBAN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "¡Salva, Oh Señor, mi vida! El Señor es muy justo y compasivo, nuestro Dios está lleno de ternura, estaba yo sin fuerzas y me salvó. Alma mía, retorná a tu descanso, pues el Señor se porta bien contigo. Ha librado mi vida de la muerte, de lágrimas mis ojos y mis pies de andar dando tropezones. Caminaré en presencia del Señor en la tierra que habitan los vivientes. Que Dios te lleve a la gloria". Al cumplirse un mes de tu partida a la Casa del Señor, tu madre María Noemí Pereyra, tu padre Bienvenido Castaño, tu hermana Mónica Noemí Pereyra, su esposo Néstor, tu tío Rubén Pereyra, primos Rafael, Ramiro, Diego, Sebastián, Leandro y Juan Pablo y sus respectivas flias. invitamos a la misa en la iglesia San Francisco a las 20 hs. Rogamos una oración en su querida memoria.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (Gina) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Tu hija Roxana, tu hijo político Mario, tus nietos Esteban y Anabella. Agradecen profundamente todas las condolencias recibidas, el reconocimiento, a todos cuanto hicieron por nosotros en este cruel día. No mereciste partir así, no te lo merecías papá, solo le pido a Dios que nos ayude a seguir adelante, siempre te recordaré "padre querido". No podemos mitigar la tristeza que nos provoca esta horrible partida, pero tenemos el consuelo de saberte junto a Dios, donde van los que vivieron para hacer el bien. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la capilla Santa Lucía, al cumplirse 9 días de su partida a la Casa de Dios. Se ruega oraciones en su memoria. Descansa en paz, padre querido.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (Gina) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Querido papá Gina, como todos te decían, dejaste en el camino muchas cosas, momentos que no viviste y sueños que no cumpliste, risas sin compartir y silencio, por eso haz que nuestras almas sonrían entre lágrimas amargas y decimos porqué, porqué no lo podemos entender. Pedimos a Dios fortaleza para llenar el vacío que dejaste aquella triste mañana. Señor danos fuerzas para seguir, tus hijos que no tienen consuelo Roxana, Marcela, Sandra, nietos y bisnietos te decimos "padre descansa en paz". Invitamos a la misa, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la capilla Santa Lucía. Sus familiares y demás deudos agradecen vuestra gentil condolencia y ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (Gina) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Su consuegra Clotilde Hernández de Juárez, sus hijos Mario y flia.; Raúl y flia.; Aurora Gustavo y flia. desde aquí rogamos con oraciones y fervientes palabras implorantes para que su bendita alma repose en paz a la diestra de Nuestro Señor. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la capilla Santa Lucía, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Jesús Misericordioso dale el descanso eterno.

ZANNI SOSA DE ARJONA, TOSCA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/15|. Te extrañamos mucho pero confiamos en tu compañía de todos los días. Sus hijos Mary, Ricardo y Cristina, hijos políticos Kike, Gladys y Tim, sus amados nietos, bisnietos y tataranietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Iglesia La Merced, con motivo de cumplirse el tercer aniversario de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Su hija María Pía, su hijo pol. Pablo Cornelli, sus nietas Catalina e Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Te llevaremos en el corazón por siempre.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Sus hijos políticos Valeria Gómez, Luis Fernando Ríos, Silvio Salamone y su nieto Valentino participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. "Querido Juanca vivirás eternamente en nuestros corazones". Su hermano político Rodo Ríos, sus hijos Celeste, Nicolás y Emmanuel, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Rodo Ríos, acompaña con mucho dolor a su hermana Mariza y a sus sobrinos en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Adriana Paris, acompaña con mucho dolor en este difícil momento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Néstor Cornelli, su esposa Alicia Morales e hijas Florencia, Fernanda y Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marisa y a su hija Pía y flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Adrian Cornelli, sus hijos González Nicolás, Guillermina participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su cuñada María Pía. Ruegan oraciones en su memoria.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Marcelo Cornelli, Silva Ignacio y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oracionesn en su memoria.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. José Daniel Cornelli e hijos participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Elsa Liliana Vitalevi y sus hijos Celeste, Nicolás y Emmanuel, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mary y sus hijos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. "El Reino de los Cielos lo recibe con honores por su vida ejemplar y el amor incondicional brindado a sus seres queridos. Que Dios le brinde el descanso eterno''. Su amigo Andrónico Suárez y familia, participan con profundo dolor del fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. "Señor concédele el gozo eterno y la claridad de tu presencia''. La comisión directiva, personal, socios del Centro de Comercio e Industria, participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio y directivo. Se ruega al Altísimo una pronta resignación y fortaleza para toda la familia.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Sus amigos de la Guarida del Tigre: Turco Maluf, Tatín Báez, Juan Carlos Elías, Migui Antonio, Pablo de la Rúa, Toto Chamorro, César Tévez, Juan Rilinsky y Ernesto Ulla, participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo y ruegan oraciones en su memoria por el eterno descanso de su alma.

GODOY, FLORINDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. Los compañeros de su hermana Ananía de la Esc. Nº 104 Gral. Martín de Güemes, participan con dolor su fallecimiento al cumplirse el noveno día de su partida a la casa del Señor. Ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, LEÓNIDAS DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/18|. Su esposa Corina González, sus hijos Susana, Sergio, Camucho y Gladis, h pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio La Misericordia cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

PALOMINO, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Los Canillitas de Diarios y Revistas de Las Termas de Río Hondo participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del compañero y amigo Delfín. Eleva oraciones en su memoria. Las Termas.

RUIZ, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/18|. Su esposo Roque Navarrete, sus hijos Daniel, Omar, Silvina, María, Vanesa y Alicia, h pol, nietos, bisnietos, hermanos y su madre Salvadora y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Árraga. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.