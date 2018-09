“Las grandes obras de infraestructura de los últimos años le dieron el despegue turístico a Las Termas de Río Hondo”

06/09/2018 -

E n el tramo final de su segundo mandato como intendente, Miguel Roberto Mukdise se manifestó feliz y con grandes expectativas en el nuevo aniversario de la ciudad que lo vio nacer y crecer. “Tendré el honor de presidir el último cumpleaños de mi ciudad como intendente. En este nuevo aniversario se recuerda su declaración como ciudad en 1954, aunque su historia se remonta a muchos años más atrás, cuando los pobladores y turistas llegaban aquí a tomar los baños termales por motivos de salud. Nuestra ciudad nació con el turismo salud, creció, pero su despegue se concretó en los últimos 13 años, gracias al gran apoyo del Gobierno provincial de la mano de las políticas implementadas por el gobernador Dr. Gerardo Zamora, y la exgobernadora y actual diputada nacional Dra. Claudia de Zamora”.

Más adelante expresó: “Antes nuestra ciudad tenía sólo tres meses de temporada turística. Hoy hablamos de Las Termas todo el año, gracias a las obras que se inauguraron y que le dan el prestigio a nuestro destino termal. Obras como el autódromo internacional, el Museo del Automóvil, la Nueva Costanera, la reserva natural Tara Inti, el aeropuerto internacional, el Centro de Piscicultura en la zona del Dique Frontal y hace poco tiempo la inauguración del campo del Termas de Río Hondo Golf que viene teniendo un éxito extraordinario. Este lugar está recibiendo la visita de grandes golfistas. Estas obras han transformado nuestra ciudad en un polo de atracción que visitan miles de turistas. La apuesta con el campo de golf es que en los próximos años tengamos destacadas visitas del plano internacional, como lo que ya se logró desde 2014 con el MotoGP.

Por el diseño que tiene este campo generará la presencia de los deportistas más importantes que llegarán junto a sus familias y eso le dará una inyección al movimiento turístico por lo que es fundamental que todos los que habitamos en nuestra ciudad estemos cada vez mejor preparados para recibir este segmento de visitantes”.

Recuerdos

“En mi memoria, siempre recuerdo con mucha nostalgia a todos los pioneros que siempre lucharon para conseguir las obras que en esos tiempos no se podían conseguir y que hoy fueron cristalizadas en los últimos años. Me detengo y pienso que hoy todas esas personas tendrían un orgullo muy grande, porque no solamente se cumplieron sus sueños sino se ha cumplido con creces sus proyectos y eso es una gran satisfacción para mí, como hijo de los pioneros. Mi padre se instaló primero en Vinará y luego en Las Termas en el año 40. Él puso el primer surtidor de nafta en la calle Hipólito Yrigoyen. En ese tiempo la ciudad tenía solo dos horas de energía a la mañana, dos al mediodía y 4 a la noche y en esos años cuando visitó la ciudad la madre del Gral. Juan Domingo Perón se reunieron para solicitarle que la ciudad tenga energía todo el día. La mujer se comprometió a dialogar con su hijo y gracias a Dios al poco tiempo tuvimos energía todo el día. A partir de ahí comenzó el crecimiento de nuestra ciudad”, amplió.

Por último agregó: “No me olvido del gran movimiento de la calle Yrigoyen, la inauguración de la plaza Eva Perón que era el lugar donde todos íbamos a jugar. En ese tiempo la Yrigoyen, la Rivadavia y Fleming eran el centro comercial de la ciudad y con la inauguración del Mercado se expandió el movimiento. Y en esta gestión hemos trabajado y recuperado este centro comercial que se encontraba abandonado por falta de mantenimiento. Éstas son las obras que se ven, pero hay otras que no están a la vista como el sistema de tratamiento de cloacas, la primera en el norte con la última tecnología que hace que los líquidos lleguen al río sin ningún tipo de contaminación”.