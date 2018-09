Un recorrido por la rica historia de Las Termas de Río Hondo

06/09/2018 -













“Quiero realizar una aclaración: comienzo no es lo mismo que origen. El comienzo es histórico, en cambio el origen es el motor que impulsa el desarrollo. Entonces el origen de Las Termas son las aguas termales. A los pueblos originarios les llamaba la atención ese fenómeno que observaban que de las vertientes salía agua caliente, y en invierno el vapor se esparcía por el monte”.

A pocos días de presentar un libro con la rica historia de la ciudad termal, la Prof. Alba Rojas de Vagliati hace un alto para dialogar con EL LIBERAL, y relata con admirable memoria la historia de Las Termas de Río Hondo. Todo ello es resultado de su incansable trabajo de investigación, siempre buscando fotografías y documentación para poder retratar aquellos años que vieron crecer a una ciudad que surgió desde las aguas termales mismas.

La profesora hace hincapié en el estudio de las aguas termales: “Los estudios se inician con Sofanor de la Silva que era gobernador, pero el esfuerzo y el crecimiento fue del pueblo. Reitero: el origen, las aguas que surgían solas a la orilla del río Dulce de donde brotaba el agua, a donde cavaban los pozos y ahí se bañaban. Con el correr de los años Las Termas fue conocida por el boca en boca de las personas que venían, que se sentían bien y se hospedaban en ranchos en los primeros años”.

En referencia a las primeras pensiones, dijo: “Al principio las personas que venían se albergaban en ranchos. Se bajaban del tren en Gramilla o El Charco y se dirigían en diligencias hacia Las Termas. Las primeras pensiones surgen por las calles Yrigoyen, Fleming. Estaban las pensiones de los Lencina, Parrado, Figueroa, Rojas, Díaz, Lazarte, Décima. Así surge el primer surtidor de nafta en la calle Hipólito Yrigoyen. En ese tiempo, la gente realizaba las cosas a pulmón. Los vecinos eran muy unidos y se daban cuenta de que el turismo era la fuente de trabajo, lo que generaba que familias de algunas poblaciones del interior llegaran a la ciudad para vender su productos”, señala la estudiosa.

Comercio próspero

“Los primeros lugares de concentración comercial en los primeros años fueron las calles Hipólito Yrigoyen, Fleming y Rivadavia. Por esos años, el arroyo Chujchala atravesaba toda la avenida San Martín hasta llegar al río. La ciudad fue prosperando gracias al constante esfuerzo de los pobladores. Las dos primeras plazas fueron la del bajo, que hoy es la Eva Perón, y la plaza del Mástil, que se encontraba en el acceso frente al edificio del ex Hospital que funcionaba antes como un hotel hidrotermal que en la época de Perón venían con tratamiento y a la gente se las albergaba allí. El primer hotel que tuvo Las Termas fue el España, en Rivadavia y Fleming. En 1943 se habilita el Casino, la parroquia fue inaugurada en la década del 40 aunque la obra se inició en el 30. En los años 40 fue el auge de la construcción de los hoteles”, amplió.

Por último manifestó: “Muchas veces uno no ve, pero lo siente. Hoy la ciudad ha progresado muchísimo, con un notable crecimiento con las magníficas obras que se realizaron dándole un cambio de fisonomía. En el caso del turismo, ya no sólo vienen los turistas de la tercera edad sino que también el segmento de la juventud elige la ciudad. La temporada se extendió y la ciudad tiene más eventos, más congresos que le dan un movimiento muy intenso y particular con un nuevo circuito que es muy concurrido”.





Primeras imágenes del Casino de Las Termas.







Discurso del primer intendente, Jorge Luis Manzur.







Inauguración en 1980 del Centro Cultural Gral. San Martin.







Balseros en el río dulce.







Primeros baños termales habilitados.